Sinner-Draper, la diretta live della semifinale degli US Open 7-5, 7-6: Jannik vince il secondo set, il polso sta bene

Sinner oggi affronta Draper nella semifinale degli US Open. Primo set vinto dall'azzurro 7-5. Jannik numero uno al mondo ha perso l'unico precedente contro il giocatore numero 20 del ranking ATP, con il quale ha giocato in doppio a Montreal. Sinner ha eliminato Medvedev ai quarti di finale, mentre Draper ha vinto contro De Minaur. Sinner-Draper si gioca oggi non prima delle 21 con diretta TV su Supertennis e Sky, in streaming su Supertennix, Sky Go e NOW.

