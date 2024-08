video suggerito

Il tweet spiazzante di Andy Murray dopo l’addio: “Il tennis non mi è mai piaciuto” Alle Olimpiadi di Parigi Andy Murray ha giocato l’ultima partita da professionista. Al termine del doppio perso contro Paul e Fritz Murray ha lasciato il campo in lacrime e poi ha scritto un tweet assai ironico per commentare il suo addio al tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Andy Murray ha lasciato il tennis. Stavolta il ritiro è definitivo. Per anni ha convissuto con enormi problemi fisici, ora ha detto basta. L'annuncio era stato già dato tempo fa, ora il gong è suonato davvero. La sconfitta nei quarti di finale del torneo olimpico di doppio chiude una carriera favolosa. Dopo le lacrime, Sir Andy ha scritto cinque parole per commentare l'addio al suo sport e lo ha fatto con un magnifico umorismo britannico.

Sir Andy Murray si è ritirato dal tennis

É sempre stato considerato il quarto moschettiere. Ha vinto 3 titoli Slam, è stato numero 1 del mondo sfidando Federer, Nadal e Djokovic. Ha ottenuto tanto, ma senza quei fenomeni poteva vincere ancora molto di più. Dopo il commovente saluto a Wimbledon, è arrivata la chiusura al Roland Garros nel torneo olimpico. Dal singolare si è ritirato prima di iniziare, ha puntato tutto sul doppio. In tandem con il fido Daniel Evans ha superato due turni ottenuto due successi epici: annullando in totale cinque matchpoint.

Murray ko nei quarti di doppio alle Olimpiadi

Poi però il livello si è alzato e la differenza in campo si è vista tutta contro gli americani Taylor Fritz e Tommy Paul che, pur fiaccati da una sfilza di impegni, hanno vinto in due set 6-2 6-4. Finita la partita c'è stato un certo imbarazzo degli americani nel salutare Murray al passo d'addio. Quando Sir Andy è uscito dal campo Fritz e Paul lo hanno applaudito, Evans si è messo a piangere copiosamente, mentre il pubblico gli ha tributo una standing ovation. Murray ha tirato dritto, trattenendo le lacrime ha lasciato il campo.

Scherzava o diceva la verità?

Una volta tornato negli spogliatoi chissà a cosa avrà pensato. Di sicuro ha visto i numerosissimi omaggi che ha ricevuto in queste ore, complimenti a raffica, non si è risparmiato nessuno. Da Alcaraz a Djokovic in tanti gli hanno dedicato un pensiero. Poi un tweet lo ha fatto pure lui, e con uno stile unico, lo scozzese ha scritto con grande ironia: "In ogni caso, il tennis non mi è mai piaciuto". Applausi, enormi, pure lì.