Il montepremi delle ATP Finals 2023, quanto guadagna chi vince: il Prize money Il montepremi delle ATP Finals di Torino è il più alto di sempre. Nel dettaglio i guadagni e i punti incassati da tutti i tennisti dalla fase a gironi alla finale.

A cura di Marco Beltrami

Il prize money delle ATP Finals di Torino è più alto delle scorse edizioni. Guadagni molto alti per i tennisti che hanno partecipato e soprattutto per i finalisti Sinner e Djokovic che si affronteranno nella finale di oggi domenica. Il vincitore del torneo incasserà infatti circa 60mila dollari in più rispetto a quanto guadagnato da Djokovic nell'edizione 2022.

Quanto guadagna il vincitore delle ATP Finals 2023: il montepremi

Il montepremi delle ATP Finals 2023 è di circa 15 milioni di dollari, il più alto di sempre. Un bottino importante più alto di circa 250mila euro rispetto alla scorsa edizione. Il montepremi delle ATP Finals 2023 è di circa 15 milioni di dollari. Un bottino importante più alto rispetto a quello delle edizioni passate. Il vincitore del torneo di Torino può guadagnare la bellezza di 2.201.000 dollari. Questo però solo nel caso in cui il vincitore dovesse essere Djokovic. Diverso invece il caso in cui a trionfare dovesse essere Sinner. Non avendo perso nemmeno una partita, Jannik incasserebbe il premio da "campione imbattuto" di circa 4.801.500 dollari, ovvero quasi 4.5 milioni di euro.

Tutti i prize money delle Nitto ATP Finals 2023

I prize money delle Nitto Atp Finals 2023 di Torino prevedono un premio di partecipazione riservato ai tennisti che hanno giocato tutte e tre le partite della fase a gironi. Questi ultimi hanno già incassato 325.500 dollari. Diverso il caso di Tsitsipas che ha guadagnato con due match 244.125 dollari e di Hurkacz che con una partita ha intascato 325.500. Andando avanti poi una vittoria nel girone prevede un premio di 390.000 dollari, mentre il successo in semifinale vale in termini di soldi 1.105.000 dollari. Il trionfo vale 2.201.000 dollari, farlo da imbattuto 4.801.500 dollari.

Questi nel dettagli i premi

Riserva $152.500

Premio partecipazione $325.500

Vittoria nel girone $390.000

Vittoria in semifinale $1.105.000

Vittoria in finale $2.201.000

Campione imbattuto $4.801.500

Per quanto riguarda i punti invece. Ogni vittoria nel girone prevede 200 punti, mentre un successo in semifinale vale 400 punti. La vittoria in finale vale 500 punti, mentre da campione imbattuto 1500