Il discorso di Berrettini a Djokovic: “Serve un po’ di cazzimma napoletana”. E lui capisce al volo Durante un cambio di campo di Djokovic-Auger-Aliassime della Laver Cup, Matteo Berrettini ha incitato l’ex numero 1 e sorridendo gli ha detto: “Devi avere più cattiveria, più cazzimma napoletana, napoletana e serba”. Djokovic ha capito e ha sorriso.

A cura di Alessio Morra

La Laver Cup si è messa molto male per l'Europa, che ora è sotto 10-8 e ha bisogno di vincere gli ultimi due singolari per conquistare il quinto titolo consecutivo. Capitan Borg confida in Djokovic che invece è stato sconfitto in due set da Auger-Aliassime. Un risultato sorprendente, considerato pure che il canadese fino a poco prima era stato impegnato in doppio con Sock, in tandem avevano vinto contro Berrettini e Murray. Durante l'incontro dell'ex numero uno del mondo è stato grande protagonista Matteo Berrettini.

Nella Laver Cup c'è un capitano per squadra, e pure un vice. Borg ha Enqvist, McEnroe il fratello Patrick, anch'egli ex tennista. Ma la bellezza di questa manifestazione è rappresentata dalla squadra, dai ‘panchinari' che a turno nel cambio di campo si avvicinano al compagno che è in campo e gli dicono qualcosa. Federer sabato ha dato delle dritte a Berrettini, che probabilmente non le dimenticherà. In un cambio di campo Roger al tennista romano per incitarlo ha detto: "Daje c***o". Quelle immagini sono velocemente diventate virali.

Oggi è sceso in campo Djokovic con Auger-Aliassime. Sembrava quasi una passeggiata visti anche i precedenti, oltre che il break in apertura. Ma il canadese si è ritrovato vincitore del primo set per 6-3 e ha capito di avere delle chance, forse anche per via dei problemi al polso di Djokovic. L'incontro ha finito per vincerlo il tennista del Team World che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6.

Ma c'è stato un momento estremamente divertente in un cambio di campo, nel finale del secondo set. Djokovic è avanti 5-4. Nessuno gli va vicino, è un momento delicato. Berrettini che giusto ieri sera ha vinto il doppio con Novak invece gli si avvicina, gli dice qualcosa lo incoraggia, poi però soprattutto gli dà un consiglio, vuole dirgli di avere più grinta e gli dice: "Dai, adesso devi provare a usare un po' di cattiveria, un po' di cazzimma napoletana". Poi prende una pausa, mentre Djokovic se la ride di gusto. E se la ride perché ha capito esattamente cosa significa. Berrettini continua e aggiunge: "Cazzimma napoletana e serba".