I convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis, c’è anche Berrettini che ora è infortunato Capitan Volandri ha ufficializzato i nomi dei convocati dell’Italia per la Final Eight della Coppa Davis 2022. Sinner, Berrettini, Musetti, Bolelli e Fognini voleranno a Malaga e affronteranno nei quarti gli Stati Uniti. Berrettini è infortunato, salterà il torneo 500 di Vienna.

A cura di Alessio Morra

Sono stati ufficializzati i nomi dei tennisti che giocheranno per l'Italia la Final Eight della Coppa Davis 2022. Le scelte erano praticamente fatte. Capitan Volandri ha il suo gruppo e con quello proverà a riportare il trofeo in Italia dopo 46 anni. Presenti le stelle Sinner, Berrettini e Musetti. L'Italia il 24 novembre sfiderà nei quarti di finale gli Stati Uniti, una gara al meglio dei tre incontri.

L'Italia del tennis ha messo nel mirino la Coppa Davis. Già nella passata edizione l'Italia sperava di vincere il trofeo o quantomeno di disputare la finale, ma la Croazia eliminò gli Azzurri. Quest'anno anche con maggior convinzione l'Ital-Davis ci riprova. Sinner è al rientro dopo un problema alla caviglia, Berrettini ha dovuto dare forfait a Vienna, ma ha il tempo per tornare in campo. Ma ora c'è anche un affidabilissimo Musetti che dopo il successo a Napoli è numero 23. Con loro nell'elenco dei convocati ci sono Fabio Fognini e Simone Bolelli, una delle migliori dieci coppie di doppio al mondo.

L'Italia ha evitato la Spagna di Alcaraz e pure la Serbia di Djokovic e nei quarti affronterà gli Stati Uniti, che come l'Italia ha una squadra buona, forte, compatta e con dei giovani in grande crescita. Il numero 1 è Taylor Fritz, che recentemente ha fatto il suo ingresso nella top ten. Gli altri convocati sono Tommy Paul, Frances Tiafoe e i doppisti Ram e Sock.

L’Italia in Coppa Davis sfiderà gli Stati Uniti nei quarti di finale.

Intanto Matteo Berrettini ha ufficializzato il forfait all'ATP 500 di Vienna. A Napoli ha subito un altro infortunio, zoppicava dopo la finale persa con Musetti. E con un post social, dopo essersi congratulato con il giovane toscano, ha annunciato la rinuncia al torneo austriaco. Ora Berrettini proverà a recuperare per Parigi Bercy, ma le sue chance di qualificazione alle Finals di Torino praticamente non ci sono più. Matteo cercherà, nella peggiore delle ipotesi, a mettersi in forze per giocare proprio la Coppa Davis.