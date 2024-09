video suggerito

Gli inglesi dicono che Sinner deve essere sconfitto da Draper agli US Open “per il bene del tennis” Jannik Sinner e Jack Draper si affronteranno nella semifinale degli US Open. Una sfida che vede l’italiano favorito. Il Telegraph, quotidiano inglese, ha scritto un pezzo nel quale fa allusioni su Sinner e spiega perché sarebbe meglio che vincesse Draper, definito il ‘santo’, contro il ‘Peccatore’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner scende in campo stasera a New York nella prima semifinale degli US Open 2024. Il numero 1 della classifica ATP è favoritissimo per il successo finale, ma ogni partita fa storia a sé e l'azzurro dovrà fare molta attenzione al suo caro amico Jack Draper, che mai si era spinto così in avanti in una prova dello Slam. Una sfida che in Inghilterra stanno caricando a pallettoni. In un articolo del Telegraph è stato scritto che Draper ‘deve' vincere questa semifinale e deve riuscirci per il bene del tennis.

Sinner-Draper è la prima semifinale degli US Open

Sinner agli US Open ha probabilmente blindato la prima posizione mondiale per il 2024 e ha la possibilità di vincere il secondo titolo Slam. Dovesse battere Draper in finale sfiderebbe Fritz o Tiafoe. Il match con Draper non sarà semplice come molti pensano. I due si conoscono, sono ottimi amici, l'inglese ha un gioco vario e soprattutto si muove senza fronzoli sul campo. Chiaro che Jannik abbia i favori del pronostico, anche in virtù della maggiore esperienza.

La vicenda Clostebol e il possibile ricorso della Wada

Le luci sono tutte puntate verso Jannik, che da qualche settimana deve anche, purtroppo, convivere con commenti e battute sferzanti riguardo la vicenda Clostebol. L'italiano era risultato positivo a un controllo antidoping, dopo l'indagine e il seguente processo è stato dichiarato innocente, perché la contaminazione era avvenuta in modo casuale e per via di una pomata del fisioterapista (poi liquidato).

Leggi anche Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e fanno la storia del tennis italiano

La vicenda è stata chiusa ampiamente, la WADA potrebbe fare ancora ricorso, ma l'assoluzione è completa. In tanti hanno parlato di questa vicenda, più d'uno ha insinuato, in tantissimi hanno difeso Sinner e hanno messo per lui la mano sul fuoco.

Il santo contro il peccatore

Di sicuro questa è una faccenda che non potrà mai finire in cavalleria e alla vigilia della semifinale degli US Open, il Telegraph, uno dei principali quotidiani inglesi, ha scritto un pezzo di fuoco nel quale si alimentano dubbi sul tennista italiano e viene scritto in modo più che chiaro che Draper ‘deve' vincere la semifinale per il bene del tennis.

Le parole sono misurate, ma molto precise, e assai taglienti. Perché di fatto la sfida è presentata come un incontro tra il bene (Draper) e il male (Sinner). Tra un bravo ragazzo, che sarebbe l'inglese, definito un ‘ragazzo pulito', e il numero 1 ATP, che è pure lui senza macchia, ma in quel pezzo si sottolinea come sia stato trovato due volte positivo a un controllo antidoping. Jannik non è visto, certo, come un demonio totale. Viene sottolineata la sua bontà d'animo, l'essere altrettanto un ragazzo perbene. Ma quel doppio controllo positivo, nonostante l'assoluzione totale, non viene nascosto dal Telegraph e in quel pezzo viene sottolineato che il Clostebol è uno steroide anabolizzante vietato.

Draper ha la possibilità di ‘salvare il tennis'

E giocando sul significato della parola Sinner, che in inglese significa ‘Peccatore', il Telegrah apre e si chiude parlando della semifinale tra il Santo (Draper) e il Peccatore (Sinner), accusato, pure, di aver ricevuto un trattamento preferenziale. Il contrasto dunque è forte e la sfida tra il ‘Santo' e il ‘Peccatore' per il Telegraph si può chiudere ‘solo' con il successo di Draper, che "ha la possibilità di salvare il tennis". Insomma per il bene dello sport, secondo inglesi, sarebbe meglio vincesse Jack, opinione tutt'altro che condivisibile.