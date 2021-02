Fabio Fognini domina De Minaur e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, dove troverà Rafa Nadal. Il ligure è il secondo italiano che passa agli ottavi dopo Berrettini, che in mattinata ha battuto in tre set Khachanov. Entrambi lunedì giocheranno contro un top ten.

Fognini batte De Minaur agli Australian Open

Dopo il sofferto e polemico successo su Caruso, Fabio Fognini sbriga in un paio d'orette una pratica molto difficile, quella relativa a De Minaur, giocatore australiano giovane e in ascesa (che in Turchia a gennaio ha già vinto un torneo). L'australiano forse ha pagato lo scotto dell'essere l'ultimo giocatore di casa ancora in tabellone e ancora di più il giocare senza tifosi, ma di fronte si è trovato un Fognini in versione deluxe che si è imposto in tre set. Il primo è stato quello più tirato, in cui Fabio ha fatto il break al decimo gioco, 6-4 e partita in discesa, ma comunque da vincere contro un giocatore che da tempo è nei primi trenta. Un po' di fatica l'italiano l'ha fatta quando si è trattato di chiudere. De Minaur ha cercato la remuntada da 1-5 si è portato 4-5 ma Fognini è riuscito a chiudere e si è qualificato per gli ottavi di finale.

Agli ottavi Fognini vs Nadal

Il tabellone maschile si è allineato agli ottavi di finale. Lunedì, probabilmente, nel match serale (la mattina italiana) Fognini affronterà Nadal, che non ha ricordi meravigliosi con l'azzurro. Rafa ha vinto 12 volte con il tennista di Arma di Taggia, che in 4 occasioni è riuscito, però, a metterlo ko. E tra i due non corre buon sangue. Nadal non è al top fisicamente ma è stato capace di vincere in tre set anche contro il britannico Norrie.

I risultati del 3° turno degli Australian Open: Fognini b De Minaur 6-4 6-3 6-4; Nadal b Norrie 7-5 6-2 7-5; Berrettini b Khachanov 7-6 7-6 7-6; Tsitsipas b Ymer 6-4 6-1 6-1; Rublev b Lopez 7-5 6-2 6-3, Medvedev b Krajinovic 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0; McDonald b Harris 7-6 6-1 6-4; Ruud b Albot 6-1 5-7 6-4 6-4.