Finale Wimbledon 2022, oggi Rybakina-Jabeur: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Elena Rybakina e Ons Jabeur giocheranno la finale femminile del torneo di Wimbledon, la partita inizierà alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming.

A cura di Alessio Morra

Ancora una volta c'è una finale a sorpresa in un torneo del Grande Slam a livello di tennis femminile. Certo Ons Jabeur era una delle favorite alla vigilia, ma comunque fino a pochi giorni fa non era mai riuscita a superare i quarti in uno Slam, ora ce l'ha fatta e da favorita sfiderà oggi la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 17 che a sorpresa è arrivata fino all'ultimo atto del torneo. La finale si disputerà oggi e inizierà alle ore 15. La vincitrice sarà premiata dalla Duchessa di Cambridge Kate Middleton, moglie del Principe William.

Rybakina-Jabeur oggi in finale a Wimbledon, dove vederla in TV e streaming

La finale femminile dell'edizione 2022 del torneo di Wimbledon si disputerà questo pomeriggio. La tennista kazaka e quella tunisina sono arrivate in finale vincendo entrambe sei partite. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport) e 205 (Sky Sport Tennis). Rybakina-Jabeur si potrà seguire anche in streaming tramite Sky Go e Now. Telecronaca di Luca Boschetto e Laura Golarsa.

Ons Jabeur giocherà la prima finale Slam della sua carriera.

A che ora si gioca la finale di Wimbledon tra Rybakina e Jabeur l’orario della diretta

La finale del torneo di Wimbledon è in programma sul Campo Centrale del club più famoso e esclusivo al mondo. L'orario di gioco è fissato per le 15 e non subirà ritardi. Perché la finale Rybakina – Jabeur apre il programma sul centrale, a seguire si disputerà la finale del torneo di doppio maschile tra gli australiani Ebden e Purcell e i croati Mektic e Pavic.

Elena Rybakina a sorpresa è in finale a Wimbledon.

Ons Jabeur è la favorita nella finale di Wimbledon

Ha fatto un grande salto di qualità negli ultimi mesi la tunisina, salita fino al numero 2 della classifica WTA. Ha vinto il 1000 di Madrid, ma a Parigi ha deluso perdendo al primo turno. Sull'erba ha vinto Berlino, mentre a Eastbourne ha giocato il doppio in tandem con Serena Wiliams. In semifinale ha sconfitto Maria, nei quarti Bouzkova e negli ottavi Mertens. Ha perso solo un set.

Chi è Elena Rybakina, finalista a sorpresa a Wimbledon

23 anni compiuti da poco, Rybakina gioca per il Kazakistan dal 2018, ma è nata a Mosca. In carriera ha vinto solo due tornei e in carriera, fino a Wimbledon, solo una volta si era qualificata per i quarti di un torneo dello Slam. Qui ha trovato il ritmo giusto e ha battuto tra le altre Bianca Andreescu, Martic, l'australiana Tomljanovic e in semifinale la campionessa di tre anni fa Simona Halep.