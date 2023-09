Fils gelido con Evans dopo la sconfitta, arriva la vendetta: tensione in Coppa Davis Nervosismo nella sfida tra Gran Bretagna e Francia di Coppa Davis. Finito non benissimo il match tra Evans e Fils, con il secondo che ha reagito al saluto freddo del francese.

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Evans e Fils è stata una delle partite più tese dell'ultima tornata di confronti in Coppa Davis. Un match combattuto quello tra il tennista inglese e quello francese consapevoli dell'importanza di portare a casa un punto per le rispettive squadre. E l'epilogo è stato all'altezza della situazione con un saluto molto particolare tra i due giocatori che sicuramente hanno dimostrato di non provare simpatia l'uno per l'altro.

Daniel Evans ha dovuto sudare e non poco per avere la meglio del giovane talento francese. Davanti a 13mila spettatori, il 44esimo tennista del ranking aveva sorpreso Evans aggiudicandosi il primo set. Un ottimo rendimento quello del transalpino che aveva messo alle corde il suo più esperto collega. Anche il secondo parziale stava seguendo lo stesso copione, con Fils che ha piazzato subito un break che gli ha permesso di allungare. Nonostante tutto però Evans anche con la sua esperienza è riuscito a risollevarsi e grazie a sette game di fila ha portato a casa il secondo set, pareggiando i conti iniziando bene anche il terzo.

Grazie all'incitamento dei tifosi e spinto dalla volontà di cancellare la striscia negativa, Evans è riuscito a battere Fils con il risultato finale di 3-6 6-3 6-4. La frustrazione e anche probabilmente l'atteggiamento dell'avversario che si è lasciato andare ad esultanze incontenibili hanno spinto il francese ad un saluto freddo a rete. Lo sconfitto ha stretto la mano in maniera gelida senza nemmeno quasi guardare il britannico. Quest'ultimo subito dopo ha reagito in modo particolare, con un urlaccio feroce, provocatorio in direzione di Fils che si era già girato.

Tutto è finito lì anche perché i saluti tra le due panchine sono stati poi all'insegna del fair play. Non è la prima volta che Evans bisticcia in campo con avversari, con il suo carattere fumantino che anche in passato è stato oggetto di critiche. Dopo la partita, il tennista inglese ha parlato di quanto sia stato importante: "È stata una partita difficile. Lo so, con la Coppa Davis non è mai semplice. C'è un pubblico fantastico, siete così tanti qui. Mi avete fatto superare un set e un break. Per me è tutto". Una battuta anche sul confronto generazionale con un tennista più giovane: "Dimostra che posso ancora giocare un bel po'…. ho ancora tempo contro i più giovani".