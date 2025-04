video suggerito

Federico Cinà incanta a Madrid: perde con Sebastian Korda, ma viene inondato da applausi Federico Cinà esce al secondo turno del torneo 1000 di Madrid. Il 18enne tennista siciliano perde in tre set con l’americano Sebastian Korda, che ora sfiderà Ruud. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Forse ancora non si può dire che è nata una stella, ma questa frase teniamola a mente. Perché Federico Cinà a 18 anni ha giocato una partita quasi totalmente alla pari con Sebastian Korda, numero 24 della classifica ATP. Un set vinto a testa, poi nel terzo ovviamente ha pagato l'età, e l'abitudine a giocare a certi livelli. Ma i colpi ci sono e anche a fine partita gli applausi li ha presi lui.

Korda vince in tre set con Cinà

Non ancora maggiorenne ha giocato il 1000 di Miami, si è ripresentato a livello 1000 a Madrid, dove ha battuto Wong e al secondo turno ha trovato Korda, figlio d'arte ma soprattutto giocatore che da anni frequenta il circuito a certi livelli. In poche parole un bel test. L'americano vince 6-3 il primo set, poi però soccombe nel secondo, quando è 6-3 per Cinà. Nel terzo non c'è storia. Più che l'esperienza è stata l'abitudine a giocare certe partite, anche a livello prolungato a fare la differenza e a produrre il 6-1. Con a metà set anche un punto contestato. Con il giovane siciliano che voleva l'intervento per l'arbitro per un segno che a suo dire era fuori.

Cinà tornerà in campo agli Internazionali a Roma

Sconfitta che aiuterà il percorso di crescita di Cinà, che si ripresenterà agli Internazionali d'Italia, pure a Roma ha avuto una wild card. I social sono già impazziti per lui. Già durante la partita c'è stato uno dei suoi colpi più belli a fare incetta di ‘like'. Ma soprattutto a fine partita Cinà ha ottenuto applausi veri da parte del pubblico, che si è voluto congratulare con questo ragazzo, dal futuro assicurato. Korda invece continua la sua corsa e domenica affronterà nel terzo turno il norvegese Ruud, uno degli specialisti della terra rossa, che però non sta vivendo un momento eccezionale.