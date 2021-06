Roger Federer è tornato a giocare una partita Slam dopo 457 giorni e in tre set ha regolato l'uzbeko Denis Istomin, battuto per l'ottava volta su otto. Un successo che ha ridato il sorriso allo svizzero che giovedì gioca il suo match di secondo turno. Federer è anche il più ‘vecchio' nel tabellone maschile, il giocatore che lo segue in questa particolare classifica è Andreas Seppi, uno degli undici italiani iscritti, che è un grande amico di Roger e che a 37 anni ha dato una lezione di tennis al giovane canadese Auger-Aliassime, giocatore di talento, piegato in quattro set. Non si può dire che i due vadano a braccetto, ma Federer e Seppi sono molto amici, si stanno allenando insieme e come due ragazzini scherzano tra loro sui social.

Primo turno superato al Roland Garros

Si conoscono da anni e sono amici, hanno deciso di allenarsi assieme, lo hanno fatto anche al Roland Garros dove Federer e Seppi sono i giocatori più ‘anziani' in tabellone. Un piccolo record che condividono i due e i due esperti tennisti hanno condiviso anche il successo nei sessantaquattresimi di finale, scontato per lo svizzero ma non per l'azzurro, che da tempo convive con un serio problema all'anca e che ha sfidato la testa di serie numero 20. Ora proveranno ancora a continuare il loro percorso in questa sorta di doppio binario italo-svizzero.

La foto di Seppi e Federer

E come due giovincelli si divertono anche su Instagram, dove Seppi ha postato una foto scattata dopo l'allenamento con Federer. Uno scatto in cui sono entrambi sorridenti, l'ex numero uno è un po' più rilassato, mentre Seppi maschera leggermente il sorriso. Quella foto è stata commentata, oltre che da Luthi uno degli allenatori di Roger, dallo stesso Federer che ha scritto: "Più belli del mondo seppio". Vincono e si divertono, giocare a tennis è bello a tutte le età.