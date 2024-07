video suggerito

Evans sa che crollerà nel ranking ATP a causa delle Olimpiadi: è lì per vivere il sogno di un altro Daniel Evans sta giocando il torneo olimpico di doppio in coppia con Andy Murray, sono ai quarti dopo aver vinto due partite annullando cinque matchpoint. Evans per giocare a Parigi non ha difeso il titolo di Washington e ciò significa che sprofonderà nella classifica ATP.

A cura di Alessio Morra

Il tennis sta regalando tante storie olimpiche. Musetti è ai quarti, Djokovic sogna l'unico titolo che gli manca, Iga Swiatek procede spedita verso l'oro. Rafa Nadal e Andy Murray stanno vivendo la loro ultima Olimpiade. Rafa fa coppia con Alcaraz, gli spagnoli pur tribolando sono ai quarti. Murray che ha rinunciato al singolare perché non è al top, è pure lui ancora in corsa in doppio. Lo scozzese sta giocando con Daniel Evans, che per l'ultimo ballo di Sir Andy ha messo tutto da parte. Evans ha rinunciato a difendere il titolo di Washington, e da lunedì sarà fuori dai primi 150 al mondo. Ma per un amico, per un campione, Evans può rinunciare a tutto e può perdere oltre 100 posizioni in classifica.

Andy Murray alle Olimpiadi gioca l'ultimo torneo

Andy Murray l'oro olimpico lo ha vinto due volte, in singolare, nel 2012 e nel 2016. Nessuno come lui. Sofferente da anni e con notevolissimi problemi fisici, dopo aver dato l'addio a Wimbledon ha deciso che chiuderà la carriera dopo le Olimpiadi. In singolare non è riuscito a giocare, in doppio sì. Come partner ha Daniel Evans, che per diverse stagioni è stato un tennista di buon livello, non un campione, ma uno che non si batteva da solo. In questo 2024 Evans per la verità è calato, non vince in un torneo ATP da mesi. Ma il suo valore è indiscusso.

Due successi epici per Evans e Murray: 5 matchpoint annullati

La coppia Evans/Murray non era certo tra le favorite, ma nemmeno la peggiore ed è ai quarti di finale. Due vittorie epiche. La prima contro Nishikori e Taro Daniel, la seconda contro i belgi Gille e Vliegen. Due successi epici con un totale di cinque matchpoint annullati.

Evans non difende il titolo di Washington e precipita nella classifica ATP

La copertina è tutta per lo scozzese, ma se la merita pure Daniel Evans che in questo 2024 ha vinto poco e che per giocare le Olimpiadi non è andato a Washington, dove l'anno scorso trionfò. E vincendo quel torneo ottenne 500 punti tondi, che ora perderà. Non difendendoli finirà fuori dai primi 170 della classifica mondiale! Precipiterà e sarà costretto a giocare le qualificazioni nei tornei importanti.

Evans e Murray a caccia di una medaglia alle Olimpiadi

Bravo, ha messo da parte i suoi interessi personali, quelli di tennista, e ha deciso di disputare le Olimpiadi, ovviamente un onore e un piacere, ma ha anche una grossa responsabilità. Perché lui, comunque, è il partner di Murray, è l'altro, e il secondo della coppia. Ha tante responsabilità e un ruolo che sta svolgendo in modo enorme. Sta accompagnando Sir Andy nella sua ultima last dance e magari pure verso una medaglia. Naturalmente, Evans non è solo in campo per Murray, ma lo è pure per sé stesso. Sta vivendo un'esperienza indimenticabile e dovesse vincere una medaglia, pure lui la porterebbe a casa come compagno di doppio dell'amico e mito Murray.