Errani e Paolini oggi in finale alle Olimpiadi 2024, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider è la finale del torneo olimpico di tennis di doppio femminile di Parigi 2024. Le due tenniste italiane sono già sicure di una medaglia, ma vogliono l’oro. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Eurosport dalle 16:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Italia del tennis ha un appuntamento con la storia. Sara Errani e Jasmine Paolini oggi si giocano la medaglia d'oro nel torneo di doppio femminile. Nessun italiano era arrivato così vicino all'oro alle Olimpiadi. Errani e Paolini sfideranno Andreeva e Shnaider, due giocatrici russi che però giocano da neutrali a causa dei ben noti fatti. L'incontro si potrà seguire in chiaro su Rai2 o su RaiSport e su Eurosport, canale di Discovery+ visibile pure su Sky e DAZN. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery+, DAZN. L'orario d'avvio non è facile da prevedere. Ma di sicuro non inizierà prima delle 16:30 la finale Errani/Paolini contro Andreeva/Shneider.

A che ora giocano Errani/Paolini oggi la finale alle Olimpiadi di Parigi: orario e programma

La finale del torneo di doppio femminile tra Errani e Paolini e le russe Andreeva e Shnaider chiuderà il programma olimpico del tennis di Parigi 2024. Questo incontro è l'ultimo sul campo centrale e orientativamente non inizierà prima delle ore 16:30, ma l'inizio potrebbe, però, anche slittare.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, dove vederla in diretta TV e streaming: in chiaro su Rai 2

La finale del torneo olimpico di doppio femminile che vedrà come protagoniste le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 o su RaiSport (canale 58). La partita che vale la medaglia d'oro ai Giochi 2024 si potrà vedere anche su Eurosport, canale di Discovery+, visibile per gli abbonati di Discovery+, Sky e DAZN. Streaming con SkyGo, RaiPlay, NOW, Discovery+, DAZN. Non si comincia prima delle 16:30.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, i precedenti

Non ci sono precedenti tra queste due coppie. Se Errani e Paolini sono un duo collaudato, quest'anno hanno vinto Roma e perso la finale del Roland Garros, Andreeva/Shnaider sono un due giovanissimo – in due hanno l'età di Errani – e soprattutto non avevano mai giocato insieme fino ai Giochi di Parigi 2024.

L'Italia è già da record nel tennis alle Olimpiadi

La medaglia di bronzo vinta da Lorenzo Musetti, che ha sconfitto in tre set Auger-Aliassime, è già straordinaria essendo questo in assoluto il secondo alloro olimpico, dopo il bronzo vinto da Umberto De Morpurgo a Parigi 1924. Una coincidenza clamorosa. In ogni caso Errani/Paolini hanno garantito l'argento, ma vincendo sarebbe la medaglia d'oro dei Giochi.