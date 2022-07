Djokovic trionfa a Wimbledon e riceve un inaspettato messaggio da Nadal: “Goditela” Novak Djokovic ha celebrato anche sui social il 7° successo a Wimbledon e lì ha ricevuto un messaggio a sorpresa di Rafa Nadal, grande rivale che gli ha fatto i complimenti.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Rafa Nadal non sono amici per la pelle, non hanno un rapporto fraterno, ma si rispettano molto fuori dal campo.Non potrebbe essere altrimenti per due giocatori che hanno riscritto la storia del tennis. Fino allo scorso gennaio erano in tre con 20 tornei Slam in carriera, ora a quota 20 è rimasto solo Federer, che pareva aver realizzato un record difficilmente battibile. E invece lo svizzero è terzo in questa classifica. Nadal lo ha superato in Australia e ha incrementato a Parigi, Djokovic è salito a quota 21 Slam a Wimbledon. Un trionfo netto e meritato. Djokovic lo ha celebrato sui social network, oltre che sul Centrale più famoso al mondo. Ha raccolto complimenti, ha fatto incetta di like, ma forse non si aspettava il commento di Rafa Nadal.

Djokovic in questo particolarissimo 2022 puntava tutto su Wimbledon, in realtà puntava anche sul Roland Garros, ma nei quarti è stato sconfitto da uno straordinario Nadal. Novak sapeva di essere il favorito, ha rischiato contro Sinner, ha ordinato le idee negli spogliatoi, si è guardato allo specchio e ha capito che un'occasione così forse non l'avrebbe riavuta, perché gli anni passano per tutti. Gli altri favoriti sono usciti per problemi – Berrettini fuori causa Covid, Nadal per un infortunio agli addominali. In finale Kyrgios ci ha provato, ma dopo aver vinto il primo set è stato sconfitto.

Rafa Nadal si è ritirato prima della semifinale del torneo di Wimbledon, che avrebbe giocato con Kyrgios.

Trionfo numero 7 a Wimbledon, come Renshaw e Sampras, a -1 da Federer che cercherà di agganciare in futuro. Dopo la grande festa, con la moglie, ahi lei coinvolta in polemiche social, e i figli, il più grande gioca già a tennis, è arrivato il momento di ringraziare sui social chi lo ha sostenuto anche nei momenti più difficili. Va da sé che un campione come lui abbia, in breve tempo, ricevuto una valanga di commenti, complimenti in serie, compreso quello di Rafa Nadal, che da Manacor, mentre si cura dall'infortunio, ha avuto il tempo di commentare un post, come un tifoso qualunque scrivendo: "Wow, grande momento, goditela e congratulazioni".

Djokovic celebra il successo di Wimbledon sui social e Nadal risponde.

Lo spagnolo ricambia ciò che aveva fatto Djokovic quando lui, Rafa, aveva trionfato sul cemento degli Australian Open. La rivalità c'è, ha avuto grossi picchi, in campo e fuori, ma tra grandissimi campioni il rispetto non manca mai.