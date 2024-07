Djokovic svela perché lui e Nadal non sono mai stati amici, ora lo può dire: “Non era possibile”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Rafa Nadal hanno dato vita a Parigi a uno degli eventi più attesi di tutte le Olimpiadi. Il loro 60° confronto è stato vinto in modo secco dal serbo, che è ancora al top e punta alla medaglia d'oro. Una sfida che ha regalato tante emozioni, prima durante e dopo. Al termine dell'incontro con sincerità il serbo ha parlato del suo rapporto con lo spagnolo e ha detto chiaramente che loro non hanno un legame molto stretto.

Djokovic ha battuto Nadal a Parigi 2024

Hanno scritto la storia del tennis, lo hanno fatto e rifatto (con Federer) per quasi due decenni. Djokovic non ha finito ancora, Nadal invece è un po' più giù, a causa anche di tanti grandi problemi fisici. Alle Olimpiadi è andato in scena il sessantesimo confronto, uno dei più scontati. 6-1 6-4 e Djokovic agli ottavi contro Koepfer, che ha eliminato Arnaldi.

"Siamo grandi rivali, essere amici stretti è difficile"

Al termine dell'incontro Novak, che è il tennista con il maggior numero di vittorie nella storia dei Giochi (pur non avendoli mai vinti), ha parlato della sua relazione fuori dal campo con Nadal e ancora una volta ha ribadito che i due non sono tanto amici ed ha spiegato il perché: "È difficile essere molto uniti, onestamente, siamo due grandi rivali. E a un tuo rivale non vuoi dare intuizioni sulla tua vita o su come ti senti e cose del genere perché questo potrebbe forse esporti. Immagino che sia uno dei motivi per cui forse noi non abbiamo un legame così stretto, non penso che a quel livello tu possa davvero connetterti così tanto con qualcuno".

In futuro Novak e Rafa potrebbero diventare amici

Amici mai, ma non per sempre. Perché tra qualche anno Djokovic e Nadal magari potranno andare a pesca assieme (una delle passioni di Rafa). Novak infatti ritiene che un domani, con il tennis alle spalle e con la rivalità solo come un meraviglioso ricordo, i rapporti potranno diventare migliori: "Si spera che sia una lunga vita per entrambi, siamo tutti e due persone che amano la propria famiglia, e speriamo di poter affrontare i diversi aspetti della nostra relazione in futuro. Si potrebbe riflettere sulle cose che abbiamo vissuto insieme e sui momenti speciali in un modo diverso".

Ma prima del fine carriera Djokovic spera di poter sfidare nuovamente Nadal in una partita vera: "Non so i suoi programmi, ma per il bene della nostra rivalità e dello sport generale sarebbe bello se ci affrontassimo un altro paio di volte magari in diverse parti del mondo, ciò potrà giovare al nostro sport".