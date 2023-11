Djokovic sa cosa lo aspetta nella finale contro Sinner: ha un piano per disinnescare il pubblico Djokovic già in occasione della semifinale vinta contro Alcaraz ha ricevuto un consiglio speciale dal suo angolo e da Goran Ivanisevic. Anche contro Sinner dovrà lasciare perdere il baccano e restare calmo. Nessuna risposta dunque alle provocazioni.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic sa già cosa lo attende nella finale delle ATP Finals contro Jannik Sinner in programma oggi. Il numero uno al mondo che in semifinale ha battuto Carlos Alcaraz ha già testato l'atmosfera del Pala Alpitour di Torino che ovviamente già in occasione della partita della fase a gironi si è schierata dalla parte del beniamino di casa. E anche contro Alcaraz, Nole ha ricevuto un particolare consiglio dal suo coach Ivanisevic: "Lascia perdere il baccano". Questo sarà il piano anche contro Jannik.

Contro Sinner Djokovic ha comunque risposto al pubblico, invitando i tifosi ad alzare i decibel. Il riproporsi di una situazione simile in finale, non sembra preoccuparlo. Ha affrontato una miriade di partite complicate a livello ambientale il serbo, che vuole fare leva proprio sulla sua esperienza per cercare di restare concentrato solo ed esclusivamente sul match contro Jannik.

Le sue parole sono state significative in tal senso, anche se poi tra il dire e il fare c'è di mezzo un oceano considerando anche l'adrenalina del momento: "Mi sono già trovato in queste situazioni. Spero che l'esperienza possa aiutare un po'. Ma credo che se dovesse prevalere lo farà perché ha giocato bene non perché ha il pubblico dalla sua parte".

Quello che è certo è che comunque la partita già disputata e persa contro Sinner ha comunque lasciato un segno su Djokovic che da lì in poi ha cercato di alzare ulteriormente l'asticella. Il tutto isolandosi anche dal contesto, e concentrandosi solo su se stesso. Questo è accaduto anche in occasione della partita contro Alcaraz, quando il pubblico si è diviso.

Ci sono stati momenti in cui i tifosi hanno ovviamente parteggiato per lo spagnolo, nella speranza (poi rivelatasi vana) di un riscatto nel secondo set che permettesse di allungare il match e lo spettacolo. Proprio per questo dopo un doppio ace di Alcaraz, Nole si è rivolto al suo angolo con uno sguardo preoccupato chiedendo quasi lumi. A quel punto, come riportato da Nova.rs, il suo coach Goran Ivanisevic gli ha urlato una frase tanto semplice quanto incisiva: "Lascia perdere il baccano, calmati". Un messaggio che può tornare utile anche in occasione della finale delle ATP Finals contro Sinner quando la situazione sarà ulteriormente calda.

Insomma, il campione serbo ha già messo in preventivo di dover fare i conti con un pubblico schierato dalla parte del suo avversario. Per questo insieme con il suo team ha preparato un "piano" che prevede l'isolamento totale. Riuscirà però Nole a restare indifferente e soprattutto calmo, come gli ha chiesto Ivanisevic, senza reazioni? Lo scopriremo presto.