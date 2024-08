video suggerito

Djokovic-Alcaraz oggi in finale alle Olimpiadi 2024, quando si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Djokovic-Alcaraz è la finale del torneo olimpico di tennis di Parigi 2024. In palio la medaglia d’oro. L’incontro inizierà alle ore 14 e si potrà seguire in diretta TV sulla Rai e su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ancora loro in finale: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affronteranno oggi sul Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, nella finale del torneo olimpico. Chi vince si aggiudicherà la medaglia d'oro del torneo di singolare di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una finale attesissima tra due dei tre migliori tennisti al mondo. Djokovic e Alcaraz si ritrovano appena a tre settimane dalla finale di Wimbledon, che vinse nettamente lo spagnolo. L'incontro inizierà alle ore 14 e si potrà seguire in diretta sia in chiaro su Rai 2 che su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, Dazn e Discovery+.

A che ora gioca Djokovic oggi contro Alcaraz alle Olimpiadi di Parigi: orario e programma

Sarà la finale per il bronzo del torneo di doppio femminile ad aprire il programma di giornata sullo Chatrier. Djokovic e Alcaraz scenderanno in campo non prima delle 14, quindi l'orario potrebbe anche slittare. A seguire toccherà a Errani e Paolini che cercano la medaglia d'oro nel torneo di doppio femminile.

Djokovic-Alcaraz, dove vederla in diretta TV e streaming: in chiaro su Rai 2

La finale del torneo olimpico maschile di tennis sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, che la manderà in onda su Rai2 o RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), e anche da Eurosport, canale di Discovery+ visibile dagli abbonati di Discovery, di Sky e DAZN. Diretta streaming di Djokovic-Alcaraz possibile con RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery+ e DAZN.

Djokovic-Alcaraz i precedenti

Il bilancio è in perfetta parità: 3-3. Alcaraz ha vinto nettamente l'ultimo confronto, quello disputato a Wimbledon lo scorso 14 luglio. Carlos ha vinto anche la finale di Wimbledon del 2023, che terminò al quinto set. In mezzo ci sono la finale del 1000 di Cincinnati vinta dal serbo e un secco successo di Novak sullo spagnolo alle ATP Finals. In precedenza una vittoria per parte nelle uniche due sfide sul rosso: Alcaraz vinse giovanissimo nel torneo di Madrid, Djokovic sfruttò un infortunio per battere il giovane rivale nella semifinale del Roland Garros del 2023.

Musetti medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2024

Lorenzo Musetti battendo in tre set, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3, si è aggiudicato la medaglia di bronzo, che è in assoluto la seconda medaglia di sempre dell'Italia alle Olimpiadi, la prima dopo esattamente cento anni. Musetti merita complimenti vivissimi per la 19ª medaglia dell'Italia a Parigi 2024.