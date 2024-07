video suggerito

Coco Gauff scoppia a piangere in campo alle Olimpiadi: “Questo non è giusto! Vengo sempre ingannata” Coco Gauff è fuori dal torneo olimpico di tennis femminile di Parigi 2024. La tennista americana durante l’incontro ha subito un torto arbitrale e ha discusso con l’arbitro, in lacrime ha detto parole forti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Coco Gauff è stata eliminata dal torneo di tennis olimpico di singolare. La notizia è grossa. Perché l'americana era la testa di serie numero due. Gauff, che resta in corsa nel doppio, è stata battuta negli ottavi in due set da Donna Vekic, tennista croata che sta vivendo un momento eccezionale. Durante l'incontro l'americana, giocatrice assai corretta, ha litigato con l'arbitro per un punto contestato e dopo aver discusso con il giudice di sedia, che le ha dato torto, è finita in lacrime, e non ha vinto più un game.

La discussione tra Gauff e l'arbitro

C'è stata un forte discussione durante la partita tra Donna Vekic e Coco Gauff. La giocatrice americana ha perorato la sua casua contro l'arbitro, che però è stato inflessibile. Il punteggio era già in favore della croata avanti di un set e 3-2 quando sul 30-40 un colpo di Vekic viene chiamato ‘out'. Palla fuori, Gauff è convinta di aver ottenuto il punto, d'istinto colpisce ma manda la pallina in rete. Per lei poco male, perché il gioco era fermo. L'arbitro però assegna il punto a Vekic dopo aver fatto overrule. Decisione quantomeno discutibile.

Coco Gauff protesta e spiega le sue ragioni

Perché il giudice di sedia Jaume Campistol sostiene che la chiamata (l'out) non abbia ostacolato il colpo di Gauff, che però naturalmente non era d'accordo: "Hanno chiamato la pallina fuori prima che colpissi", ha detto l'americana che non ha convinto l'arbitro, che ha risposto: "Non importa".

Arriva pure il supervisor, mentre il giudice di sedia si scusa, ma non può tornare indietro sulla sua decisione. La numero 2 WTA, che è stata portabandiera degli americani con LeBron James, ha ribadito: "Si, la differenza la fa. Questo non è giusto. Non siete onesti con me. Mi sento come se fossi ingannata costantemente in questo gioco. Spero che un giorno il gioco diventi giusto, ma non lo è. Cose del genere già mi sono successe quest'anno. Poi mi dite ‘mi dispiace', ma cosa significa per me? Succede a me, come succedeva a Serena (Williams). Voi siete ingiusti nei miei confronti".

Gauff perde con Vekic e chiede il VAR nel tennis

Parole durissime della tennista americana che durante questa discussione è finita in lacrime. Di sicuro è stata danneggiata, l'arbitro ha applicato la regola ed ha deciso di applicarlo secondo il suo pensiero, in questo caso affossando in modo netto Gauff, alla quale non è servito l'ausilio del pubblico che ha cominciato a sostenerla e a esultare quando i servizi di Vekic finivano in rete.

In conferenza stampa Gauff, pur ribadendo l'importanza di quel punto che ha dato il break a Vekic, non ha detto che quel punto ha fatto la differenza ed ha deciso l'incontro, ma ha chiesto il VAR anche nel tennis, che servirebbe per correggere errori esiziali in partite importanti come questa: "Il tennis dovrebbe avere un sistema come il VAR. Non starò qui a dire che un punto ha influenzato il risultato oggi. Ci sono state diverse volte quest'anno in cui mi è successo e mi sento come se dovessi sempre difendere me stesso in campo. Sento che nel tennis dovremmo avere un sistema VAR. È un po' frustrante quando le scuse non ti aiutano una volta finita la partita. Non posso dire che avrei vinto la partita se avessi vinto quel punto e non dirò che un punto ha influenzato il risultato oggi, perché ero già dalla parte dei perdenti prima che accadesse quel punto".