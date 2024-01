Chi è Mirra Andreeva, prodigiosa tennista che a 16 anni può diventare milionaria con una vittoria A 16 anni è già agli ottavi degli Australian Open. Mirra Andreeva sta bruciando le tappe a Melbourne e se riuscirà a qualificarsi pure per i quarti supererà già il milione di guadagni in carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mirra Andreeva sta disputando degli Australian Open memorabili. La tennista russa ha solo 16 anni ed è già agli ottavi di finale, che ha raggiunto vincendo due partite in modo incredibile. Prima ha lasciato le briciole a Jabeur, numero 6 al mondo, poi ha vinto un incontro che sembrava praticamente perso. Ora punta alla seconda settimana, se batterà Krejcikova riuscirà a raggiungere i quarti e arriverà già a superare il milione di euro di guadagni.

Quando ha esordito sul circuito di anni ne aveva 15, il finire della scorsa stagione l'ha portata già tra le prime 50. Ora Andreeva ha fatto un enorme step, che l'ha portata negli ottavi di Melbourne. La top 30 è a vista, per ottenerla serve vincere anche domenica, cosa non semplice contro la ceca Krejcikova, un test che farà capire il vero livello di Andreeva, che sta facendo incetta di complimenti. Dopo aver vinto 6-0 6-2 con Jabeur, la russa ha conquistato il pubblico con la sua disarmante simpatia nell'intervista a caldo.

Con Diane Parry aveva quasi perso, era sotto 5-1 nel 3° set, ma in modo straordinario ha rimontato e al super tie-break ha sconfitto la francese. Un successo pazzesco, che è stato esaltato anche da Andy Murray, ex numero uno che ha un occhio di riguardo per il tennis femminile.

Lo scozzese su X aveva scritto: "Andreeva sotto 5-1 al 3°. Il telecronista dice: ‘ha davvero bisogno di lavorare sul lato mentale del suo gioco, è troppo dura quando perde. Mezz'ora dopo Andreeva vince 7-6. Forse il motivo per cui ha ribaltato la partita è la sua forza mentale. Forse perché è dura con se stessa e pretende di più da sé stessa".

Quel commento le è stato riportato e lei con simpatia ha detto: "Onestamente, non pensavo davvero che avrebbe guardato una partita, poi dopo aver twittato, ha commentato qualcosa. Proverò a stamparlo e lo metterò in una cornice, così lo porterò con me ovunque. Magari lo attaccherò al muro così potrò vederlo tutti i giorni".

Andreeva, che naturalmente va ancora a scuola avendo 16 anni, per ora ha anche un limite di tornei da disputare, un massimo di 12 fino a quando avrà 16 anni, tornei che diventeranno un massimo 16 quando ne compirà 17, e soprattutto ha la chance di superare già il milione di euro di guadagni se vincerà contro Krejcikova agli Australian Open, ma di questo non se ne preoccupa minimamente: "Non penso sia un grosso problema. Voglio dire, sì, ho 16 anni, forse sarà una cosa nuova. Ma io sto solo cercando di vincere una partita. Sto solo cercando di combattere. Il quarto turno in uno Slam non è niente. Forse sarà speciale così se vinco uno Slam, devo vincere tante altre partite, ed è davvero difficile vincere sette partite di fila".