Andreeva agli Australian Open fa fare una figuraccia al telecronista: si era sbilanciato

A cura di Marco Beltrami

Mirra Andreeva sugli scudi agli Australian Open. La classe 2007 russa ha conquistato gli ottavi di finale del primo Slam stagionale con una vittoria tutt'altro che banale su Diane Parry. Infatti la numero 47 della classifica WTA è stata ad un passo dal baratro, ritrovandosi sotto 5-1 nel terzo e decisivo set.

In quel momento, con la sua avversaria al servizio Mirra ha iniziato la sua rimonta salvando anche un match point. A poco a poco, sfoderando un gran tennis Andreeva si è imposta 10-5 nel tie-break chiudendo così in 3 ore e 23 minuti. Il pubblico le ha riservato una standing ovation, a sottolineare l'eccezionale cavalcata che le ha permesso di salvarsi da una situazione davvero complicata.

Dopo aver letteralmente preso a pallate la numero due del mondo, Andreeva continua a stupire agli Australian Open e ora affronterà una tra l'ex numero 2 del mondo, Barbora Krejcikova, e la qualificata australiana Storm Hunter. Nel frattempo si è tolta una bella soddisfazione soprattutto nei confronti di chi l'aveva data praticamente per sconfitta criticando la sua tenuta mentale.

Infatti subito dopo il match un celebre collega, ovvero Andy Murray ha postato su X un messaggio emblematico rivolto al commentatore ufficiale del torneo: "Andreeva sotto 5-1 nel terzo set. Commentatore dice "ha davvero bisogno di lavorare sul lato mentale del suo gioco… è troppo dura con se stessa quando perde". 30 minuti dopo 7-6 Andreeva vince. Forse il motivo per cui ha ribaltato la partita è la sua forza mentale. Forse ha ribaltato la situazione perché è dura con se stessa e pretende di più da se stessa quando perde/gioca male? È una vincitrice".

Forse avrebbe dovuto aspettare un po' prima di esporsi e sbilanciarsi, visto che Andreeva lo ha smentito clamorosamente confermando le sue doti notevoli non solo fisiche e tecniche, ma anche mentali. Un bagaglio che può portarla molto lontano.

Quando in conferenza i presenti hanno raccontato ad Andreeva del post di Murray, lei si è emozionata: "Onestamente non pensavo proprio che avrebbe guardato una partita. Onestamente, proverò a stamparlo in qualche modo. Non lo so, lo metterò in cornice. Lo porterò ovunque con me. Magari lo attaccherò al muro così potrò vederlo tutti i giorni. Onestamente non mi aspettavo che facesse nulla per questa partita".