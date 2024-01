Mirra Andreeva conquista la Rod Laver Arena con una risposta di una semplicità disarmante A Melbourne è sbocciata una stella. Mirra Andreeva, classe 2007, ha eliminato la numero 6 del mondo Ons Jabeur con un secco 6-0 6-2. Dopo il match la giovanissima russa ha rubato la scena con delle dichiarazioni disarmanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sono qualificati nella notte nel terzo turno degli Australian Open. Ma il risultato più clamoroso è stato il successo di Mirra Andreeva che ha battuto 6-0 6-2 Ons Jabeur, numero 6 del seeding. La giovanissima giocatrice russa ha giocato una partita perfetta e dopo averla vinta ha mostrato tutta la sua età in una divertente intervista sulla Rod Laver Arena.

Che sia una predestinata è cosa nota. Di anni ne ha 16 Andreeva, che prima ancora di compierlo è sbucata sul circuito maggiore, la crescita sta proseguendo e a Melbourne la giocatrice russa ha ottenuto il primo successo della sua carriera su una giocatrice classificata tra le prime 10 WTA. Andreeva ha avuto l'onore del centrale e lì ha battuto con un nettissimo punteggio Ons Jabeur, tennista tunisina, una delle più talentuose del tour femminile, che si è dovuta arrendere in appena 54 minuti.

Una vittoria che dà slancio alla ragazzina russa e le dà anche tanta considerazione, oltre ora pure a grandi responsabilità, perché i risultati vanno poi confermati. Con una disarmante semplicità, la classe 2007, ha risposto a una serie di domande. L'intervistatrice ricordando il torneo dell'anno scorso le dice: "Un anno fa giocavi la finale junior. Quanto sei cambiata negli ultimi dodici mesi. Il tuo gioco è migliorato tanto. Come ti senti?".

La risposta di Andreeva è stata: "Non so, mi sento più matura". La giornalista prosegue: "Beh, dai, hai solo 16 anni". La russa ribatte: "È vero. ma l’anno scorso avevo 15 anni". Una risposta data di getto che porta gli spettatori a ridere e di gusto, per la semplicità di questa sedicenne.

E dopo il match Mirra Andreeva ha parlato anche di un duplice particolare incontro che ha avuto nel giorno senza partite: "Ho saputo che avrebbero portato degli animali sulla terrazza dei giocatori. Volevo vederli tutti da vicino. Naturalmente il koala, ma al mio agente ho detto se potevo tenere il serpente. L'ho preso e l'abbiamo tenuto insieme".