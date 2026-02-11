Tennis
Bublik offensivo contro Hurkacz e gli altri tennisti: “In confronto a lui sono Djokovic”

ATP Rotterdam, lo sfogo di Bublik durante il match con Hurkacz: insulti al sorteggio e critiche al gioco dell’avversario.
A cura di Marco Beltrami
Quello visto in campo contro Hurkacz nel torneo di Rotterdam è stato un Bublik decisamente vecchio stile. Il tennista numero 10 al mondo ha regalato una serie di sfoghi con il suo angolo molto curiosi, contro gli altri tennisti presenti in tabellone, il suo avversario e tirando in ballo anche Novak Djokovic. La testa di serie numero 3 del tabellone non si è controllata, con le sue parole che sono state registrate dai microfoni a bordo campo.

Bublik a ruota libera contro gli avversari del torneo di Rotterdam

Già l'inizio si è rivelato complicato per Bublik che, molto frustrato, si è rivolto al suo angolo per lamentarsi del tabellone a suo dire sfortunato. Non è certo agevole incontrare subito un giocatore del calibro di Hurkacz sulla via del rientro dopo qualche problema fisico di troppo. Sasha lo ha detto alla sua maniera: "Perché proprio io, perché sempre io? Ci sono circa 20 giocatori che non sanno giocare a tennis, guarda il tabellone. E io finisco con lui". Come a dire, "sto giocando con l'unico tennista pericoloso tra i presenti".

Lo sfogo di Bublik che tira in ballo anche Djokovic

Ma non è stato questo l'unico momento in cui Bublik si è lasciato andare. In un'occasione ne ha avute anche per Hurkacz dopo un game assolutamente "illeggibile", alla luce dei tanti errori del polacco: "Ace, ace, doppio fallo, stecca, stecca, ace, stecca, doppio fallo, ma che diavolo è questo, mi state prendendo in giro? Che tennis è questo". E per rincarare la dose ecco l'ulteriore commento: "Dicono che non ho ritmo? In confronto a lui sono Novak Djokovic".

Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa contro Alcaraz: "Non pensavo di essere qui"

Un po' di vecchie abitudini dunque per Bublik che in realtà nella scorsa stagione aveva messo da parte alcuni atteggiamenti oltre le righe, ottenendo buoni riscontri in termini di risultati. E invece ecco qualche sfogo di troppo per il kazako che è riuscito comunque a portare a casa l'intera posta in palio e a superare il turno.

