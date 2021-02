Si interrompe prima degli ottavi di finale la cavalcata di Matteo Berrettini agli Australian Open. Il tennista azzurro non riesce a recuperare dall'infortunio agli addominali rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al ritiro prima dell'ottavo di finale che lo vedeva contrapposto al greco Stefanos Tsitsipas (che andrà dunque a sfidare Rafa Nadal nei quarti).

La corsa del romano nel primo Slam stagionale si chiude dunque senza scendere in campo sul centrale di Melbourne. Il problema riportato nell'incontro dei sedicesimi di finale si è rivelato dunque più grave del previsto: si teme infatti si tratti di uno strappo che potrebbe dunque costringerlo ad un lungo stop. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nei giorni scorsi hanno difatti evidenziato una lesione muscolare di 1,5 centimetri agli addominali. Difficile scendere in campo per un match così importante con un problema del genere, pertanto si è deciso di evitare di peggiorare la situazione per non compromettere il prosieguo della stagione ancora molto lunga.

Mattinata nera dunque per il tennis italiano con gli ultimi due alfieri azzurri ancora rimasti in corsa che vengono eliminati dagli Australian Open: prima del forfait per infortunio di Matteo Berrettini infatti Fabio Fognini aveva perso in tre set da Rafa Nadal. Dal possibile quarto di finale tutto italiano si passa dunque a nessun azzurro ai quarti: ad affrontare lo spagnolo numero due del mondo nel terzultimo atto di questo slam sarà difatti il greco Tsitsipas che usufruisce del problema fisico di Berrettini per avanzare al turno successivo senza nemmeno dover scendere in campo.