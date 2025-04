Berrettini si avvicina a Draper e gli annuncia il ritiro, Jack svela tutto: “So come si sente”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini si è ritirato al termine del primo set del match contro Jack Draper. L'azzurro dopo aver perso al tie-break il parziale si è avvicinato al suo avversario e lo ha un po' spiazzato comunicandogli la sua volontà di abbandonare il torneo di Madrid. Il motivo della sua decisione? Berrettini ha spiegato a Draper di dover fare i conti con un infortunio agli addominali che gli ha creato non pochi problemi. Grande rispetto ed empatia da parte di Jack che ha raccontato poi tutto nell'intervista successiva.

Berrettini si ritira contro Draper per infortunio

Un segnale che le cose stessero prendendo una brutta piega Matteo l'aveva dato nel tie-break, con una volontà di spingere il più possibile sui colpi nel tentativo di accelerare le cose. Questo perché il dolore accusato già nel match vinto contro Giron, era diventato più importante con il passare dei minuti rendendo complicata la sua giornata. E allora vietato rischiare anche in vista dei prossimi impegni, ovvero gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

Sotto di un set, e con la necessità di dover giocare altri due set per vincere, Berrettini si è dunque reso conto di non poter proseguire. Una scelta comunicata prima al suo avversario al momento del cambio campo, con Draper che si è mostrato dispiaciuto. Dopo aver applaudito al momento dell'uscita dal campo di Matteo, Jack ha svelato cosa si sono detti poco prima.

Cosa ha detto Berrettini a Draper prima del ritiro a Madrid

Queste le sue parole: "Ha detto che gli tiravano gli addominali. Ho avuto infortuni agli addominali in passato e so cosa significa. Credo che possa essere successo anche a lui nell'ultima partita. Complimenti per essere venuto qui e aver fatto un buon primo set. Ho visto che aveva comunque poca energia. In generale, Matteo è un giocatore molto positivo". Un grande in bocca in lupo dunque a quello che ha definito come un "amico" che non poteva rischiare in vista di Roma: "Sempre difficile vedere un amico infortunato. So che questo tipo di infortuni lo hanno tormentato molto. Anch'io… so come ci si sente. Spero che possa tornare per Roma. Gli auguro tutto il meglio. È un bravo ragazzo".