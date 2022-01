Berrettini-Carreno Busta oggi agli Australian Open 2022: orario e dove vederla in TV e streaming Matteo Berrettini sfida Pablo Carreno Busta nel quarto turno degli Australian Open. Il match in programma alle 10.15 italiane, offre la possibilità di raggiungere i quarti contro il vincente di Kecmanovic-Monfils. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Sky e Discovery+

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Berrettini sfida Pablo Carreno Busta negli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista italiano 7a testa di serie del tabellone è reduce dalla battaglia vinta contro Carlos Alcaraz, e ha la grande chance di accedere per la prima volta in carriera ai quarti di finale del primo Slam della stagione. In carriera non ha mai affrontato lo spagnolo 21° giocatore al mondo, che nel turno precedente ha superato Korda.

Da verificare le condizioni di Berrettini che contro Alcaraz ha rischiato di infortunarsi alla caviglia, e ha fatto riferimento alla sfortuna costante che lo sta accompagnando negli ultimi mesi. Il vincente della partita tra Matteo e Carreno Busta ha una grande chance, perché ai quarti affronterà uno tra Monfils e Kecmanovic, giustiziere di Sonego. Berrettini-Carreno Busta è in programma domenica 23 gennaio non prima delle ore 10.15 italiane, e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Sky e Discovery+.

Berrettini-Carreno Busta oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Il match tra Berrettini e Carreno Busta è in programma oggi domenica 23 gennaio al Melbourne Park. La sfida valida per gli ottavi di finale degli Australian Open è in orario non prima delle 10.15. Come spesso accade l'esatto fischio d'inizio del match dipende dall'esito di quelli previsti in precedenza sullo stesso campo. Se questi dovessero prolungarsi più del dovuto, allora Berrettini-Carreno Busta inizierà in ritardo.

Dove vedere Berrettini-Carreno Busta in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Berrettini-Carreno Busta? Il match valido per il 4° turno degli Australian Open non sarà trasmesso in chiaro, ma su Eurosport. Diretta TV su uno dei due canali Eurosport 1 o Eurosport 2. Gli stessi sono disponibili sia su Sky che su DAZN (su Smart TV), con i rispettivi abbonati che dunque potranno seguire l'incontro. Per quanto riguarda lo streaming possibile vedere il match tra il tennista italiano e quello spagnolo, oltre che su Eurosport, DAZN e Sky GO (app riservata agli abbonati Sky) e Discovery+, servizio anche questo riservato agli abbonati.

Contro chi gioca Berrettini se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Matteo Berrettini ha una grande opportunità. Vincendo contro Carreno Busta, avversario sulla carta alla sua portata, potrebbe accedere ai quarti di finale tabellone alla mano. Qui avrà la possibilità di affrontare uno tra Kecmanovic e Monfils, dopo l’esclusione di Djokovic. In proiezione dunque l’azzurro ha tutte le carte in regola per spingersi fino alla semifinale, dove potrebbe esserci uno tra Nadal e Zverev.