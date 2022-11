Atp Finals 2022, oggi Djokovic-Ruud in finale: orario e dove vederla in TV e diretta streaming Djokovic-Ruud è la finale delle ATP Finals di Torino in programma oggi non prima delle 19. Il programma della giornata e la diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Djokovic-Ruud è la finale delle ATP Finals di Torino. Nole dopo aver battuto in seminale Fritz, sfida oggi domenica 20 novembre non prima delle ore 19 il norvegese che ha superato agevolmente Rublev. Il serbo va a caccia del sesto titolo nelle Finals contro il numero 4 del mondo, alla prima finale. I precedenti sono tutti a favore di Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV in chiaro e streaming.

ATP Finals 2022, oggi Djokovic-Ruud: orario TV e dove vedere le partita su Rai e Sky

Dove vedere in TV e streaming Djokovic-Ruud? La finale delle ATP Finals di Torino in orario non prima delle 19 sul campo in cemento indoor del Pala AlpiTour si potrà vedere in chiaro in TV su Rai 2. La partita si potrà seguire anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205). Per quanto riguarda invece lo streaming, anche questo sarà in chiaro sulla piattaforma Rai Play raggiungibile grazie a dispositivi portatili e fissi. Gli abbonati Sky invece potranno vedere Djokovic-Ruud grazie all'app Sky Go. Si potrà acquistare anche il singolo biglietto dell'evento sul servizio live on demand NOW.

I precedenti tra Ruud e Djokovic

Quella tra Djokovic e Ruud non è una sfida nuova nel circuito ATP. Nei 3 precedenti, altrettante vittorie da parte del serbo che parte con i favori del pronostico nonostante una classifica ATP peggiore. Nole è il numero 8 del ranking, mentre il norvegese è il 4°. Per Ruud è la prima finale in un ATP Finals, mentre Djokovic va a caccia del sesto titolo.

Il programma di oggi 20 novembre alle ATP Finals 2022

Il programma di oggi 20 novembre alle ATP Finals di Torino prevede due partite. Ad aprire la giornata sul cemento indoor del Pala AlpiTour sarà la finale del doppio tra Mektic/Pavic e Ram/Salisbury. A seguire non prima delle 19, la finale del singolare tra Djokovic e Ruud. Ecco il dettaglio degli orari: