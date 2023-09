Alcaraz si cosparge mani e braccia con una sostanza agli US Open: è lo stesso stratagemma di Nadal Carlos Alcaraz durante la partita con Zverev ha fatto ricorso ad uno speciale stratagemma per contrastare il caldo e l’umidità.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Missione compiuta per Carlos Alcaraz agli US Open. Il giovane numero uno al mondo ha battuto agevolmente Zverev per qualificarsi alla semifinale dello Slam dove affronterà Medvedev, sulla strada che porta alla possibile finale "perfetta" contro Djokovic. Lo spagnolo è sembrato avere una marcia in più rispetto ai suoi colleghi finora, anche dal punto di vista fisico e della resistenza alle difficili condizioni climatiche.

Al contrario proprio di Zverev che era uscito letteralmente distrutto dalla partita contro Sinner, o di Medvedev che ha speso parole forti per descrivere il caldo e soprattutto l'umidità dopo la vittoria contro Rublev, Alcaraz è apparso quasi a suo agio. I 35° e un'aria spesso asfissiante non lo hanno condizionato, come si può notare dal rendimento offerto nella partita dei quarti.

Durante il match contro Zverev, Alcaraz è stato sorpreso dalle telecamere mentre si stava strofinando qualcosa sulle mani e sulle braccia. Approfittando del medical time-out del suo avversario, Carlitos ha attinto a quella che sembrava una polvere da una scatola di palline. Di cosa si trattava? Nessun mistero: semplice segatura. In pochi secondi il numero uno del mondo si è cosparso prima le mani e poi gli avambracci.

La segatura non è certo una novità per i tifosi e spesso nei circoli a ridosso dei campi sono presenti dei contenitori con questo residuo. I tennisti per evitare di vedersi scivolare la racchetta di mano per il sudore e l'umidità, fanno ricorso proprio a questa polvere sulle mani che aiuta ad assorbire il tutto garantendo una presa più solida. Curioso come Alcaraz si sia spalmato la stessa anche sugli avambracci, probabilmente per rimediare al sudore anche in quella parte del corpo.

Non è la prima volta che un tennista di altissimo livello ricorre a questo escamotage e non al solito asciugamano. L'esempio più celebre è quello del connazionale di Alcaraz Rafa Nadal che utilizzò la segatura in occasione della partita del Roland Garros 2022 sempre contro Zverev in semifinale.