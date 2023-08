Alcaraz mai visto così, scaraventa la racchetta con rabbia e poi esplode: “Ma come fai?” Carlos Alcaraz è stato inopinatamente eliminato nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Toronto, sconfitto da Tommy Paul in tre set. Ad un certo punto il numero uno al mondo ha sorpreso tutti: non lo si era mai visto così.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Toronto di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notte ha portato l'ottima notizia per noi della vittoria di Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto, un successo in tre set contro Monfils che mette ora l'azzurro nella condizione di favorito numero uno del torneo canadese, visto che poco prima aveva inopinatamente perso il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo era stato battuto in tre set dall'americano Tommy Paul, che sarà dunque l'avversario di Sinner in semifinale, mentre nella parte bassa del tabellone se la vedranno lo spagnolo Davidovich Fokina e l'australiano Alex de Minaur.

È stato irriconoscibile Alcaraz contro Paul, contro il quale aveva perso anche l'anno scorso nello stesso torneo di Toronto. Il 20enne murciano è entrato subito male nel match, perdendo il servizio al primo gioco, e non è riuscito poi a ritrovare il feeling con la partita, arrendendosi 3-6/6-4/3-6. Una scena in particolare, avvenuta al termine del primo parziale, dimostra quanto fosse frustrato Alcaraz, resosi conto del livello non consono che stava esprimendo.

Sul punteggio di 5-3 per il suo avversario, lo spagnolo ha concesso il set perdendo ancora il servizio, con un doppio fallo nell'ultimo punto. Nel tornare alla sua sedia prima del cambio di campo, Alcaraz ha espresso tutto il suo disgusto per la situazione, prima scagliando la racchetta a terra non rabbia (gesto ignorato dal giudice di sedia, che lo avrebbe dovuto ammonire a termini di regolamento) e poi lasciandosi andare ad un soliloquio davvero inusuale per lui, da sempre molto positivo in campo e poco propenso a frustrazione e collera.

"Non posso giocare così male, non posso", ha urlato prima di sedersi. Poi ha continuato, guardando l'angolo delle tribune dov'era sistemato il suo staff: "Come fai ad avere così poco feeling? Barbaro, barbaro!". E ancora: "Come fai a giocare così male a tennis?". Alcaraz sentiva che non era giornata ed infatti dopo aver vinto il secondo set ha finito per perdere al terzo contro Paul.

Ricompostosi, il numero uno del ranking si è poi presentato col sorriso nella conferenza post match: "Quello che posso fare ora è allenarmi per migliorare. Ho ancora un paio di settimane prima dello US Open, ma ora devo concentrarmi su Cincinnati, che è un Masters 1000 e un grande torneo. Devo parlare con la mia squadra e prepararlo bene. Ho imparato molte lezioni da questo torneo".