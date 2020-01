Le immagini della devastazione dell’Australia sono sotto gli occhi di tutti. Gli effetti di quei tremendi incendi hanno commosso chiunque. Da ogni angolo del mondo sono partiti appelli per l’Australia e in parecchi hanno effettuato delle donazioni. Tra quelli più colpiti e più partecipi per gli aiuti a quello splendido paese ci sono i tennisti, che ogni anno iniziano dall'Australia la stagione. I big sono tutti lì e vedono gli effetti devastanti di quelli incendi. Mercoledì 15 gennaio a Melbourne ci sarà un’esibizione benefica, l’obiettivo di tutti è aiutare l’Australia. L’incasso verrà interamente devoluto in beneficenza, e c’è da scommettere che tutti i protagonisti, da Nadal a Federer passando da Serena Williams, faranno la loro parte dando un ulteriore contributo.

In principio c’è stata l’iniziativa benefica di Nick Kyrgios

A Brisbane, Perth e Sydney si sta disputando per la prima volta la ATP Cup, una manifestazione a squadre, una rarità nel tennis, e alla vigilia del primo incontro Nick Kyrgios, genio e sregolatezza, ha detto che avrebbe donato 200 dollari per ogni ace realizzato nei suoi match, Australian Open inclusi. La sua iniziativa ha preso piede ed è stata imitata da tanti giocatori e da tante giocatrici, non solo australiani. L’associazione giocatori ha deciso che avrebbe devoluto 150 dollari per ogni ace realizzato nella ATP Cup.

L’esibizione per l’Australia con Federer, Nadal e Serena Williams

Mercoledì 15 gennaio alla Rod Laver Arena si sfideranno in una serie di match di esibizione sette grandi star del tennis. Scenderanno in campo per aiutare l’Australia Rafa Nadal e Roger Federer, due miti assoluti, che occupano la prima e la terza posizione in classifica mondiale, con loro anche un’altra stella assoluta: Serena Williams, plurivincitrice a Melbourne. E in campo ci saranno anche Kyrgios, idolo di casa, Stefanos Tstitsipas, vincitore del Masters a novembre, e le ultime due campionesse degli Australian Open: Caroline Wozniacki, che lascerà il tennis a fine mese, e Naomi Osaka, giapponese e numero uno del tennis mondiale.