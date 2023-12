Violenta caduta per Christof Innerhofer nel Super-G: sanguinante, trasportato via in elisoccorso Brutto incidente per Christof Innerhofer nel Super-G di Bormio dove ha violentemente sbattuto contro le barriere di protezione. Per trasportarlo fuori pista e far riprendere la gara è dovuto intervenire l’elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale. Dove seguiranno ulteriori accertamenti: si teme per il ginocchio destro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una volta a Bormio, protagonista una nuova rovinosa caduta: dopo quella che ha visto vittima Marco Schwarz, oggi sulla Stelvio, in occasione del Super-G maschile di Coppa del Mondo, un altro incidente che potrebbe avere conseguenze serie per il nostro Christof Innerhofer. L'esperto sciatore azzurro è caduto dopo aver perso il controllo degli sci, scivolando in pista fino a sbattere violentemente contro le reti di protezioni. Rialzatosi subito, con il volto sanguinante, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico. Alla fine è dovuto intervenire l'elisoccorso per trasportarlo fuori pista e ricoverarlo per i primi accertamenti.

Contro le reti di protezione a bordo pista l'impatto è stato più che violento durante la prova di Super-G a Bormio, gara dominata dallo svizzero Marco Odermatt che ha ancora una volta dettato tra i paletti la legge del più forte in assoluto. Per l'Italia dello sci un mezzo disastro con la maggior parte degli atleti finiti fuori gara, in primis Dominik Paris eliminato dopo sole 8 porte. Peggio di lui è riuscito a fare Mattia Casse out dopo 15 secondi di discesa. Anche per Innerhofer gara da dimenticare, ma per il 39enne campione di Brunico l'uscita di pista è stata brutale.

La rovinosa caduta è apparsa al momento senza gravissime conseguenze, con Innerhofer che si è quasi subito rialzato sulle proprie gambe poco dopo l'impatto, mostrando le immediate ripercussioni fisiche, con il volto insanguinato e smorfie di dolore soprattutto per il ginocchio destro. Poi, però, con l'immediato intervento medico, l'italiano è stato fermato sul posto e con i successivi accertamenti si è optato per la chiamata dell'elisoccorso. Così come ieri per Schwarz, a gara interrotta, l'elicottero ha fatto capolino e Innerhofer, imbragato e assistito è stato recuperato per essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: si temono conseguenze serie al ginocchio destro.