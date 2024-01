Telecronista Rai esalta ancora Emma Aicher in diretta, lei cade di nuovo: “Dicono mi stia cercando” Il telecronista Rai nel corso della discesa libera femminile della Coppa del mondo di sci ha esaltato la tedesca Emma Aicher. Quest’ultima cade di nuovo: “Dicono mi stia cercando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa del Mondo di sci alpino quest'oggi ha visto scendere in pista anche la discesa libera femminile. Una giornata fortunata per l'Italia che ha visto trionfare Sofia Goggia capace di fare meglio anche della tedesca Emma Aicher. Ci si aspettava molto da quest'ultima che invece è diventata solo protagonista di un video diventato immediatamente virale sui socia. La Aicher è di fatto caduta in pista. La caduta è stata rovinosa ed è arrivata dopo pochissimi affondi. Fortunatamente le sue condizioni fisiche non sono in pericolo, anzi, a far sorridere è stato il telecronista Rai.

Nulla da dire sulla caduta in sé, ci mancherebbe, nessuna ironia. Piuttosto il telecronista di sci alpino di Rai Sport Enrico Cattaneo ha aperto la discesa della Aicher con una premessa. I telespettatori all'ascolto sono rimasti piuttosto spiazzati quando hanno ascoltato le sue parole: "Io ora non so cosa dire – spiega subito Cattaneo che poi aggiunge – Ora qualcuno dirà che Emma Aicher mi stia cercando". Il telecronista ironizza sul fatto che ogni volta si trovi ad esaltare la tedesca quest'ultima poi in pista cada puntualmente. Ed è ciò che è accaduto realmente.

Emma Aichen nel corso della discesa odierna.

Sui social il video della discesa libera della Aicher impazza subito. Già perché la premessa di Cattaneo è diventata improvvisamente un'autentica realtà. "Quando la lancio lei cade puntualmente – spiega il telecronista Rai – Io però continuo a dire attenzione a questa favolosa atleta". Queste ultime parole diventano fatali poiché al primo salto in pista la Aicher cade rovinosamente a terra. "Purtroppo cade – si affretta a dire Cattaneo che poi aggiunge – D'ora in avanti mi limiterò soltanto a nominare Emma Aicher".

Un episodio che chiaramente è diventato immediatamente virale sui social così come il video in cui si sentono le parole del telecronista Rai che da questo momento in poi sicuramente non si esprimerà più sulla tedesca. La Aicher è ancora a caccia di una soddisfazione in questo 2024 dopo aver chiuso nel peggiore dei modi l'ultimo anno agonistico in cui nella discesa dei mondiali di sci alpino lo scorso 29 dicembre ha inforcato già alla prima porta chiudendo di fatto subito la sua gara.