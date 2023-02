Straordinaria Jole Galli, riscrive la storia dello skicross azzurro: 1ª italiana a salire sul podio Jole Galli è stata stupenda sulle nevi di Reiteralm in Austria, dove è riuscita a salire sul podio con il 3° posto in una tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Una prima volta assoluta per lo sport azzurro in questa disciplina.

A cura di Alessio Pediglieri

Classe '95, una vita dedicata agli sci e ora il suo nome consacrato alla storia dello sport azzurro: è Jole Galli che in Coppa del Mondo a Reiteralm in Austria, è riuscita ad arrivare laddove mai nessun atleta italiano si era spinto prima nello skicross: salire sul podio. Lo ha fatto con una prova finale perfetta, al massimo della proprie capacità che le ha permesso di prendersi un meritatissimo terzo posto.

La gara è stata vinta dalla svedese Sandra Naeslund, autentica dominatrice e già Campionessa Olimpica e del Mondo che ha inanellato la 18ª vittoria consecutiva in Coppa del Mondo, ma poco conta. Ciò che conta è che il podio di Reiteralm si sia tinto per la prima volta in assoluto: alle spalle di Naeslund e di Sonja Gigler, seconda al traguardo, si è piazzata una sorprendente Galli che ha fulminato altre favorite della vigilia come Marielle Thompson e Fanny Smith, che erano state eliminate ai quarti.

L’azzurra ha confermato i suoi enormi progressi in pista e il suo attuale ottimo momento di forma, migliorandosi ancor più rispetto alla positiva gara disputata solo 24 ore prima sempre sulla stessa pista austriaca in cui aveva chiuso quarta. Alla sua prima rassegna iridata, Jole Galli ha mostrato in soli due anni da quando ha lasciato lo sci alpino per il freestyle dello skicross, di meritarsi assolutamente un posto tra le grandi. Già 10a alle ultime Olimpiadi di Tokyo, anche in Austria ha dato il meglio di se stessa, recuperando in finale da una partenza lenta rispetto alle avversarie, riuscendo a fare la differenza nell'ultimo intermedio.

L'Italia dello sci si gode dunque il miglior risultato di sempre in questa disciplina e con Jole Galli adesso si può guardare con maggiore fiducia anche uno degli appuntamenti più attesi in programma: i Mondiali di freestyle di Bakuriani (Georgia) oramai alle porte, dal prossimo 19 febbraio al 5 marzo 2023.