Snoop Dogg diventa allenatore per gli USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina: avrà un compito speciale

Snoop Dogg sarà Allenatore Onorario del Team USA a Milano-Cortina: ruolo speciale per motivare gli atleti americani alle Olimpiadi invernali.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Ci sarà anche Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano-Cortina ma non solo nelle vesti di inviato, come si pensava inizialmente. Il popolare rapper, attore e personaggio televisivo a tutto tondo è stato nominato primo Allenatore Onorario del Team USA. Questa la decisione sorprendente del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC), che vuole puntare su Snoop per celebrare e supportare gli atleti americani nel periodo delle competizioni, ovvero dal 5 al 22 febbraio.

Snoop Dogg allenatore onorario degli USA a Milano-Cortina

L'iconico rapper si unirà dunque alla squadra degli olimpionici americani e in particolare al Team Behind the Team, ovvero a quello composto da allenatori, esperti medici, amministratori e partner che aiutano gli atleti a inseguire i propri sogni e ispirano la nazione. Nella nota ufficiale dell’USOPC si legge: “Noto per la sua passione per la comunità, il mentoring e l’educazione dei giovani, Snoop metterà a disposizione il suo caratteristico umorismo e la sua passione per motivare gli atleti del Team USA”. Insomma un ruolo speciale.

Cosa farà Snoop Dogg alle Olimpiadi

D’altronde il legame tra Snoop Dogg e lo sport è solido, visto che attraverso la sua Snoop Youth Football League ha permesso a circa 15 mila giovani atleti di confrontarsi con l’attività sportiva. Viene considerato dunque una fonte d’ispirazione per tutti, con la possibilità di mettere la sua passione e il suo entusiasmo al servizio del gruppo: "Il suo nuovo ruolo contribuirà a mettere in luce le risorse di cui gli atleti hanno bisogno quando si presentano alla ribalta mondiale, affrontano pressioni e incertezze e pianificano la vita dopo lo sport d’élite. Che si tratti di offrire incoraggiamento prima di un momento decisivo per la carriera o di supportare la transizione verso nuovi capitoli una volta terminata la competizione".

Dunque non solo inviato per la NBCUniversal, ma anche un ruolo operativo a sostegno degli atleti americani che gareggeranno nelle prossime Olimpiadi invernali italiane. Sarà lui anche il volto e la voce del Team USA Fund, che fornisce risorse dirette per aiutare gli atleti a raggiungere il loro pieno potenziale: "Gli atleti del Team USA sono le vere star: io sono qui solo per tifare, incoraggiare e magari dare un po’ di saggezza da bordo campo", ha dichiarato Coach Snoop. "Questa squadra rappresenta il meglio di ciò che lo sport può essere: talento, cuore e determinazione. Se riesco a portare un po’ più di amore e motivazione, per me è una vittoria".

Chi è Snoop Dogg, icona del rap e non solo

Una nuova esperienza dunque per quello che è un personaggio totale negli USA e non solo. Il classe 1971, dopo aver sfondato nel mondo del rap, è diventato una star a tutto tondo grazie al suo stile unico, approdando anche nel cinema e in TV attraverso la partecipazione a diversi film. Imprenditore nel mondo della cannabis, ha saputo investire in vari settori diversificando il suo patrimonio. Questo senza dimenticare le sue origini e aiutando le persone in difficoltà attraverso donazioni e attività benefiche. Ora appuntamento a Milano-Cortina per una nuova entusiasmante avventura. D’altronde già in passato ha vissuto l’atmosfera olimpica con il suo ruolo di tedoforo.

