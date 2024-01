Sci oggi in TV, dove vedere slalom femminile di Flachau: orari e diretta Sulle piste di Flachau si terrà il suggestivo slalom femminile in notturna: torna sugli sci Mikaela Shiffirn, protagonista più attesa della serata. Tutte le novità e dove vedere la gare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flachau è pronto a ospitare lo slalom in notturna: un appuntamento suggestivo in Austria che si terrà nella prima serata di oggi e che potrebbe avere come protagonista assoluta Mikaela Shiffirn. La campionessa statunitense non ha partecipato alle gare dello scorso weekend ad Altenmarkt-Zauchensee, ma è pronta a trovare il riscatto sulle nevi che l'hanno vista trionfare già quattro volte nel corso della sua carriera. Ci sono grandi aspettative anche su Petra Vlhova che nelle ultime quattro edizioni ha vinto per ben tre volte.

Sfavorite invece le italiane che dopo l'appuntamento di velocità che non è andato secondo i piani avranno bisogno di riscattarsi per scalare la classifica della Coppa del Mondo e mettersi alle spalle un momento un po' complicato. Saranno sette le azzurre coinvolte: Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi

I pettorali delle azzurre per lo slalom femminile

Le azzurre si affidano a Marta Rossetti, unica con un pettorale entro i primi 30, poi Della Mea, Sola, Peterlini e via via tutte le altre. Di seguito ecco la start list delle azzurre di questa gara notturna con prima manche alle ore 18:

26 – ROSSETTI Marta, Head

32 – DELLA MEA Lara, Fischer

37 – PETERLINI Martina, Rossignol

52 – TSCHURTSCHENTHALER Vera, Rossignol

54 – LORENZI Lucrezia, Rossignol

56 – MONDINELLI Emilia, Salomon

Dove vedere lo slalom femminile di Flachau in TV e in streaming

Lo slalom femminile di Flachau, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci Alpino 2023/24 sarà visibile gratuitamente in chiaro su RaiSport HD, dato che la Rai ha acquistato i diritti di tutta la competizione. In alternativa per gli abbonati sarà disponibile la diretta su Eurosport 1 HD. La diretta streaming sarà trasmessa gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario dello slalom femminile di Flachau

Ore 18.00 prima manche slalom femminile Flachau (Austria)

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Flachau (Austria)