Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante maschile di Schladming: orari e diretta Sulle nevi di Schladming si terrà lo slalom gigante in notturna, primo appuntamento di questa due giorni austriaca: tutto ciò che c'è a sapere sulla gara infrasettimanale.

A cura di Ada Cotugno

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino non trasloca e resta in Austria: dopo le gare del weekend a Kitzbuehel è tempo per l'appuntamento infrasettimanale di Schladming che si aprirà con lo slalom gigante in notturna. Gli occhi sono tutti puntati su Marco Odermatt che in questa stagione ha fatto man bassa di vittorie in questa disciplina e vuole mantenere intatto il suo straordinario ruolino di marcia. L'attuale campione del mondo è il favorito in assoluto, seguito dal croato Filip Zubcic.

In casa azzurra ci sono poche speranze di vittoria: i favoriti sono Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini che proveranno a sfidare la concorrenza dello svizzero per centrare almeno il podio nella prima disciplina che si terrà su queste nevi. L'appuntamento è per oggi, martedì 23 gennaio, con lo slalom gigante che comincerà dalle ore 17.45 e sarà seguito il giorno successivo dallo slalom che chiuderà la due giorni di Schladming.

I pettorali di Della Vite e Aliprandini per lo slalom gigante maschile

Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza dello slalom gigante maschile di scena oggi a Schladming: il primo azzurro a partire sarà Filippo Della Vite col pettorale numero 14, poco dopo toccherà invece a Luca De Aliprandini che scenderà col numero 17 e a Giovanni Borsotti col 18. Gli altri azzurri in gara invece scenderanno in pista più tardi: Alex Vinatzer col numero 25, Hannes Zingerle col 28, Tobias Kastlunger col 61 e a chiudere Simon Talacci col pettorale numero 63.

Dove vedere lo slalom gigante maschile di Schladming in TV e in streaming

Le gare di Schladming si apriranno con lo slalom gigante maschile che sarà visibile per tutti in diretta tv in chiaro su RaiSportHD. In contemporanea gli abbonati potranno usufruire anche della diretta di Eurosport 1 HD. Per quanto riguarda lo streaming invece sarà disponibile la diretta gratuita su Rai Play e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario dello slalom gigante maschile di Schladming

Ore 17.45 Prima manche slalom maschile Schladming (Austria)

Ore 20.45 Seconda manche slalom maschile Schladming (Austria)