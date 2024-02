Sci oggi in TV, dove vedere il Super-G femminile di Val di Fassa e lo slalom maschile di Palisades Tahoe: orari e diretta Due gare in programma anche oggi. In Val di Fassa ci sarà il Super-G femminile con Brignone e Bassino. Mentre in California si terrà un altro slalom gigante maschile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Si preannuncia una domenica di grande sci. Oggi si dovrebbero disputare due gare, una femminile e una maschile, una nella mattinata italiana e una nella serata italiana. In Val di Fassa, dove sabato è stato annullata la gara, si dovrebbe disputare il Super-G, diretta su Rai 2, oltre che su Eurosport, con Brignone e Bassino che proveranno ancora a primeggiare. Gli uomini saranno sempre in pista in California, dove è in programma uno slalom gigante a Palisades Tahoe.

I pettorali di Brignone e delle altre azzurre per il Super G femminile

Federica Brignone è quella che ha avuto maggior rammarico per l'annullamento del primo dei due Super-G della Val di Fassa. Le chance di rincorrere Mikaela Shiffrin, che aveva la coppa in pugno ma che dopo la brutta caduta di Cortina ha praticamente abdicato, e soprattutto Lara Gut-Behrami ora leader, diminuiscono. Nel Super-G odierno Brignone ha chance comunque di recuperare anche sulla svizzera, sarà in pista con il pettorale numero 9. 14 invece per Marta Bassino, che seguirà la leader del campionato.

Dove vedere il Super G femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Un orario comodo per gli appassionati di sci quello del Super Gigante femminile che prenderà il via alle ore 11. La gara con Brignone e Bassino tra le sciatrici da battere si potrà seguire in diretta TV su Rai 2 ma anche su Eurosport. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+ e RaiPlay.

I pettorali di De Aliprandini e Vinatzer nel gigante maschile

La Coppa del Mondo maschile ha un dominatore assoluto, Odermatt l'ha conquistata virtualmente da tempo, e anche negli Stati Uniti vuole vincere. A Palisades Tahoe in California De Aliprandini sarà in pista con il numero ??? mentre per Vinatzer avrà il ???, ??? invece per Della Vite. Borsotti invece ha il ???

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Lo slalom gigante maschile di Palisades Tahoe si potrà vedere in diretta TV su Rai Sport, canale 58, ma anche con Eurosport, potranno farlo gli abbonati di Sky al canale 210. La prima manche scatterà alle ore 19 italiane (le 10 in California). La seconda invece prenderà il via alle 22. Streaming visibile con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+, RaiPlay.