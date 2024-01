Sci alpino oggi in TV: dove vedere slalom femminile di Jasnà e slalom maschile di Kitzbuhel: gli orari In programma oggi lo slalom speciale femminile di Jasnà, alle 9:30 la prima manche, e la discesa libera maschile a Kitzbuhel. Diretta in chiaro sulla Rai e anche su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Una grande domenica per lo sci. Le donne sono impegnate in Slovacchia in uno slalom speciale. Mentre gli uomini corrono a Kitzbuhel. Si corre sulla mitica Streif, la pista più attesa, più bella, più difficile al mondo. Entrambe le gare si potranno seguire in diretta in chiaro sulla Rai, ma anche su Eurosport. Brignone e Goggia non saranno al via dello slalom speciale.

I pettorali di Rossetti e delle altre azzurre per lo slalom femminile

Sofia Goggia e Federica Brignone non disputeranno lo slalom speciale, dopo aver invece corso il gigante a Jasnà. Martina Peterlini con pettorale numero 38, Marta Rossetti con il 28, Lara Della Mea con il numero 33, Emilia Mondinelli con il 52, Beatrice Sola con il 37, Lucrezia Lorenzi con il pettorale 51 e Vera Tschurtschenthaler con il 50 rappresenteranno l'Italia quest'oggi in Slovacchia.

Dove vedere la discesa femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Mikaela Shiffrin regina incontrastata dello sci femminile e Petra Vlhova sono le favorite per il successo finale dello slalom che vedrà la prima manche alle 9:30, la seconda scatterà alle 13:15. Diretta TV su RaiSport (canale 58) e Eurosport. Streaming visibile Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+ e RaiPlay.

I pettorali di Sala e Vinatzer nello slalom maschile

Sulla mitica Streif di Kitzbuhel ci sarà da divertirsi. L'Italia si aggrappa a Sala che scenderà in pista con il pettorale numero 10, mentre Vinatzer avrà sulle spalle il 16. Segue Gross con il 28, Kastlunger con il numero 29, Maurberger con il 52, Barbera con il 54 e Canins con il numero 64.

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Lo slalom maschile di Kitzbuhel sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e da Eurosport 2, canale 211 di Sky. La gara della Streif prenderà il via alle 10:45. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+, RaiPlay.