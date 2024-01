Sci alpino oggi in TV: dove vedere discesa maschile di Kitzbuhel: gli orari La Coppa del mondo 2023/2024 di sci alpino maschile torna in Austria. Oggi, venerdì 19 gennaio, in programma la discesa maschile. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Coppa del mondo 2023/2024 di sci alpino maschile torna in Austria. Sulla leggendaria Streif, la pista di Kitzbühel, a partire da oggi, venerdì 19 gennaio, fino al giorno 21, si svolgeranno le gare di discesa libera maschile. Una tre giorni che vedrà in scena anche lo slalom che chiuderà il programma di questo appuntamento. Grande curiosità per vedere all'opera Marco Odermatt che si presenta in cima alla classifica generale con 1016 punti, il doppio o forse più rispetto all'austriaco Schwarz a caccia del suo quinto podio in stagione.

Assente chiaramente Kilde per la brutta caduta di qualche giorno fa, ci sarà l'Italia a tentare nuovamente ci centrare un buon piazzamento dopo il terzo posto a Wengem. Occhi puntati su Dominik Paris che proprio a Kitzbühel ha già vinto in tre occasioni durante la sua carriera. Gli azzurri, per questa tre giorni schiereranno una squadra composta da 9 atleti, ovvero il massimo per entrambe le discipline: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e Matteo Franzoso.

Dove vedere la discesa maschile di Kitzbuhel in TV e in streaming

La discesa maschile della coppa del mondo di sci di Kitzbuhel sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sulle reti Rai. Sarà necessario collegarsi al canale Rai Sport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre). In alternativa la gara si potrà vedere anche su Eurosport 1 HD e sarà disponibile sul canale 210 della piattaforma di Sky oltre a DAZN (riservato però ai soli abbonati). La diretta streaming sarà invece trasmessa sulle piattaforme di Rai Play, Discovery+, DAZN ed Eurosport 1 anche per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

I pettorali di Casse e Paris per la discesa di Kitzbuhel

Sarà il settimo a partire sulla mitica Streif Dominik Paris, mentre avrà il dodici sulle spalle Scheider e il quindici invece Mattia Casse. Christoph Innerhofer scatterà con il pettorale numero ventiquattro. Quaranta per Bosca, quarantacinque per Zazzi e quarantasette per Alliod.

L'orario della discesa maschile di Kitzbuhel oggi

La discesa maschile di Kitzbuhel darà dunque il via alla tre giorni di gare in Austria. Il programma avrà inizio proprio quest'oggi, venerdì 19 gennaio, e proseguirà fino al giorno 21:

Venerdì 19 gennaio – Discesa libera (ore 11:30)