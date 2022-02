Olimpiadi Invernali di Pechino, programma e risultati di oggi 19 febbraio: le possibili medaglie per l’Italia nello sci alpino e nello speed skating Il programma di oggi, 19 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino. Nella penultima giornata l’Italia a caccia di medaglie con Francesca Lollobrigida nella mass start di speed skating e nello sci alpino con Brignone, Vinatzer, De Aliprandini e Bassino. Tutte le gare sono visibili in diretta Tv, se abbonati, su DAZN ed Eurosport, in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

Oggi, sabato 16 febbraio, penultima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. il programma completo delle gare con gli orari degli italiani a caccia di una medaglia.

Sabato 19 febbraio, a Pechino si disputano le gare della quindicesima e penultima giornata delle Olimpiadi Invernali 2022. Otto le discipline in programma sulle nevi e sul ghiaccio con i palio altrettante medaglie. Sono 23 gli azzurri in gara a partire dalle ore 2.30 questa notte (ora italiana in base al fuso orario con la Cina) tra bob, sci alpino, sci di fondo, speed skating e pattinaggio di figura. L'Italia, che nella classifica generale del medagliere è tredicesima, ha finora conquistato ben 16 medaglie (2 ori, 7 argenti, 7 bronzi). L'ultimo podio è stato di Federica Brignone (terzo posto e bronzo) nella discesa femminile combinata.

Tutte le gare sono visibili (se abbonati) in diretta TV su DAZN, Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming (sempre in abbonamento) su discovery+ ed Eurosport Player. Sarà possibile assistere agli eventi anche attraverso la trasmissione in chiaro in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito su Rai Play. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI il programma completo delle gare.

Bob a 4, Italia in gara con 2 equipaggi

Alle 2.30 è in programma la prima manche di bob a 4. L'Italia parte con due equipaggi: il primo quartetto è formato da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini; il secondo è composto da Mattia Variola, José Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini. Le speranze di medaglia sono poche. La seconda manche si terrà alle 4.05 (ora italiana).

Sci alpino, parallelo a squadre misto con Brignone

Alle 3.00 si disputa l'ultima tappa dello sci alpino olimpico che vedrà tornare in pista alcuni dei protagonisti sotto i riflettori nei giorni scorsi. L'Italia sfiderà negli ottavi di finale la Russia (ROC) e lo farà affidandosi al quartetto con Federica Brignone, Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Dopo l'argento nel gigante e il bronzo nella combinata per Brignone c'è l'opportunità di calare il tris di medaglie conquistate ai Giochi invernali. Quante possibilità di medaglia ci sono per gli azzurri? Finora questa disciplina s'è rivelata avara di soddisfazioni per il nostro Paese (eccetto un bronzo che risale ai Mondiali del salvo il bronzo ai Mondiali 2019). Svizzera, Austria, Norvegia e Svezia le avversari più temibili. In caso di qualificazione l'Italia disputerà i quarti di finale alle 3.40, le semifinali alle 4.09 e le due finali per bronzo e oro rispettivamente alle 4.28 e 4.37.

Sci di fondo, 50 km a tecnica libera

Lo sci di fondo azzurro protagonista nella 50 km a tecnica libera a partire dalle ore 7:00. Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura gli azzurri da seguire: per loro l'obiettivo è riuscire almeno a entrare tra i primi 20 considerata la maggiore forza degli avversari, in particolare i tre norvegesi Krueger, Holund e Klaebo.

Speed Skating, Lollobrigida a caccia di una medaglia

Appuntamento alle ore 8:00 per lo speed skating. Dopo aver mancato la medaglia e il podio nei 5000 metri, Francesca Lollobrigida proverà a rilanciarsi nella prova della mass start, sua gara preferita. La pattinatrice romana, che ha infilato al collo un argento sui 3000 metri, ha sfiorato il podio per 48 centesimi nella finale dei 1500 metri. La semifinale femminile è in calendario per le 8.45 italiane, mentre la finale alle 10.00. Nella mass start maschile riflettori puntati su Andrea Giovannini e Michele Malfatti a caccia di gloria. Dovessero andare avanti nel percorso olimpico, alle 8.00 tornerebbero in pista con le semifinali, mentre la finale per l'oro è in programma per le 9.30.

Pattinaggio di figura, le coppie azzurre per il podio

Appuntamento alle ore 12:oo italiane per seguire le esibizioni del programma libero del pattinaggio di figura. Le coppie in gara sono Nicole Della Monica–Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi–Filippo Ambrosini che puntano a entrare tra i primi cinque classificati.