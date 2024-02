Mondiali Biathlon, Italia d’argento con una immensa Lisa Vittozzi nella staffetta singola mista La campionessa azzurra Lisa Vittozzi nella terza frazione riesce a vincere lo sprint contro la norvegese Tandrevold strappando una clamorosa medaglia d’argento. Bravissimo anche Tommaso Giacomel a recuperare dopo una avvio difficile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Terzo podio consecutivo in altrettante gare ai Mondiali di Biathlon per l'azzurra Lisa Vittozzi che ha trascinato nella staffetta singola mista di oggi Tonnaso Giacomel in uno splendido argento di rimonta sulla Norvegia, completata all'ultimo istante. L'Italia ha ceduto solamente alla Francia che guida anche il medagliere dove la nostra nazionale è al momento terza.

La Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot non ha avuto quasi alcun rivale degno di tenerle testa e ha trionfato nella staffetta singola mista in programma a Nove Mesto bel corso del terzo giorno dei Mondiali 2024 di biathlon. Ma a prendersi ancora una volta la scena nazionale e non solo è la nostra Lisa Vittozzi, definitivamente sbloccata, che inanella il terzo podio (e terza medaglia) in altrettante gare, riuscendo a sorprendere tutti sulle nevi della Vysočina Arena.

L'azzurra è riuscita a trascinare Giacomel che aveva già preso l’argento nell’inseguimento e che si è ripetuto in coppia con Vittozzi, beffando la Norvegia che crolla proprio nel finale all'ultimo poligono dopo aver gestito la gara senza problemi. Tanta pressione su Johannes Thingnes Boe e Ingrid Landmark Tandrevold, che è stata battuta allo sprint dalla nostra fuoriclasse, dopo un avvio decisamente difficile per i colori azzurri. L'Italia è cresciuta però alla distanza e dalla terza frazione si è visto un cambio di passo della nostra nazionale.

Giacomel riesce a prendersi il ruolo di migliore con zero errori dopo la terza fase, con un 3° posto che non sembra in bilico e con Vittozzi che affronta con realitva serenità l'ultima frazione. Un errore a terra la mette in difficoltà ma le distanze restano inalterate ma alla fine la tensione sale sulle spalle e nella mira della Norvegia: Tandrevold sbaglia tantissimo nel momento decisivo e così anche l’argento si avvicina. Vittozzi ne sente il profumo e capisce soprattutto della difficoltà della sua avversaria e così affonda il colpo decisivo: nel finale è un testa a testa entusiasmante, con la scandinava che passa l’azzurra, dopo aver subito una penalità. Ma è Lisa Vittozzi ad avere lo spunto decisivo nel momento giusto: il controsorpasso non lascia scampo a Tandrevold e arriva un argento insperato, dopo lo storico oro di due giorni fa.

Il podio della staffetta singola mista

FRANCIA 36’21″7 (0 +3) Fillon Millet-Lou Jeanmonnot ITALIA +24″7 (0 +5) Tommaso Giacomel-Lisa Vittozzi NORVEGIA +27″4 (1 +7) Ingrid Tandrevold-Johannes Boe