Lisa Vittozzi da leggenda, la medaglia d'oro nella 15 km individuale ai Mondiali 2024 di Biathlon Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nella 15 km individuale ai Mondiali di Biathlon. All'atleta azzurra si inceppa la carabina prima del primo poligono, ma mantiene la calma e non sbaglia mai: 20 su 20 al tiro e sci veloci.

A cura di Vito Lamorte

Lisa Vittozzi è leggenda: vince la medaglia d’oro nella 15 km individuale ai Mondiali di Biathlon. All'atleta di Sappada si inceppa la carabina prima del primo poligono, ma mantiene la calma e non sbaglia mai: 20 su 20 al tiro e sci veloci. Dopo l’argento nella Sprint, Vittozzi ha conquistato un oro clamoroso per come si è sviluppata la gara.

Al secondo posto la tedesca Hettich-Walz, con venti secondi e 5 decimi di distacco; e terza la francese Simon, che ha chiuso a 29′ e 6 penalizzata da un errore al tiro. L'altra azzurra Dorothea Wierer è giunta dodicesima, a 3'08″6.

La 29enne è la seconda atleta italiana di sempre a vincere un oro individuale ai Mondiali dopo Dorothea Wierer (3 ORI: 1 nel 2019 e 2 nel 2024). In assoluto sono 5 gli ad aver vinto un oro mondiale insieme a Zingerle (93), Pallhuber (97) e D. Windisch (2019).

Lisa Vittozzi ha indossato il pettorale numero 10 nell’Individuale ed è costretta a una gara di rimonta dopo aver perso 15 secondi per un inceppamento della carabina al primo poligono ma l'inconveniente non la frena, anzi: da quel momento non sbaglia più niente e si impone con un vantaggio di 20.5 secondi sulla tedesca Hettich (0-0-0-0) e di 29.6 secondi sulla francese Julia Simon (0-0-0-1) grazie al miglior tempo sugli sci tra le protagoniste, dove rifila 20 secondi a Lou Jeanmonnot e 23 a Julia Simon apparsa imbattibile fino ad oggi in questi Campionati Mondiali.

L'azzurra era 31ma dopo il primo poligono ma ha rimontato fino al quinto posto dopo il secondo poligono e la progressione l'ha portata ad essere quarta dopo la terza serie di tiri, fino ad essere davanti a tutte all'uscita dell'ultimo poligono. Una rimonta davvero incredibile, adrenalina pura anche per chi l'ha guardata da casa.

Individuale Nove Mesto, l'ordine d'arrivo

Lisa Vittozzi (Ita) 40'02"9 Janina Hettich-Walz (Ger) +20.5 Julia Simon (Fra) +29.6 Selina Grotian (Ger) +1:01.1 Vanessa Voigt (Ger) +1:06.2 Lou Jenamonnot (Fra) +1:10.6 Justine Braisaz-Bouchet (Fra) +1:25.8 Khrystyna Dmytrenko (Ukr) +2:10.1