Lollobrigida d’acciaio, medaglia e confessione al telefono in diretta TV: “M’hanno massacrata” Francesca Lollobrigida ha conquistato la sua seconda medaglia alle Olimpiadi invernali, portando a casa il bronzo nello speed skating. Soddisfazione enorme per lei, anche alla luce dei colpi bassi.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora una medaglia per Francesca Lollobrigida, orgoglio italiano alle Olimpiadi invernali di Pechino. La pattinatrice azzurra ha portato a casa il bronzo nello speed skating, mass start. Una prova importante quella dell'atleta di Frascati che aveva già conquistato l'argento nei 3mila metri, e che ricoprirà il ruolo di portabandiera per il nostro team nella cerimonia di chiusura dei Giochi. Oltre alle doti tecniche infatti, la Lollobrigida ha dovuto dimostrare carattere, grinta e sangue freddo in una prova in cui non sono mancati anche i colpi bassi, certificati dalle cadute.

Ha resistito, uscendo poi nel finale quando è riuscita a chiudere la prova alle spalle dell'olandese Irene Schouten e della canadese Ivanie Blondin. Francesca Lollobrigida si è piazzata al terzo posto, dopo aver rischiato grosso: la finale di speed skating si è rivelata una vera e propria battaglia, e così l'italiana per poco non è uscita di scena a causa di una caduta di una sua avversaria. Già consapevole delle difficoltà della gara e dunque pronta a tutto, la Lollo ha mantenuto freddezza e concentrazione, con un'attenzione importante che le ha permesso di arrivare fino in fondo.

Gioia incontenibile dopo la conclusione della prova, condivisa con il suo angolo. Qualcuno le ha messo il tricolore sulle spalle e Francesca non ha perso tempo per telefonare ai suoi affetti. Le telecamere di Rai Sport hanno infatti immortalato lo scambio di messaggi vocali attraverso lo smartphone, con la Lollobrigida che ha spiegato senza mezzi termini le difficoltà in pista e quanto sia stato complicato: "M’hanno tirato e massacrato tutto il tempo". E poi in merito alla possibilità di arrivare davanti alle prime due, ha spiegato in termini molto confidenziali (probabilmente al marito a giudicare dalle parole utilizzate): "No amò, le ho recuperate, secondo me andavo pure oltre però va bene così dai".

Ai microfoni Rai poi la nostra atleta ha spiegato così la sua gara, e quanto sia stato necessario il carattere della Lollobrigida per arrivare a medaglia: "Sono contenta perché poteva mettersi male, ho recuperato lo svantaggio. Sono contentissima perché è una gara dove può succedere di tutto. Arrivare in volata con le migliori… quando si mettono 17 donne in una stessa gara può succedere. È il nostro carattere, magari è diversa dai maschi, ma può succedere. Il mio carattere ha fatto la differenza, in questa gara è partito il mio cambiamento. Sono riuscita a portare a casa la medaglia, oltre al pupazzetto e ci sono riuscita".