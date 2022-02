L’abbraccio con la sorella Nicol e la gioia di Nadia Delago: “Giorno più bello della mia carriera” Nadia Delago ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 nella discesa libera: bellissimo l’abbraccio con la sorella Nicol al traguardo.

Nadia Delago ha sorpreso tutti. Da Pechino la giovane sciatrice azzurra tornerà con una medaglia nella discesa libera dopo non essere mai salita sul podio in Coppa del Mondo: la 24enne di Bressanone ha firmato una prova fantastica ed è riuscita a conquistare il gradino più basso del podio contro ogni tipo di pronostico. Questa medaglia di bronzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno, come un coniglio estratto dal cilindro, e queste le sue parole dopo la premiazione: "È il giorno più bello della mia carriera. Sono veramente felicissima, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia. Sognavo di partecipare all'Olimpiade, vincere una medaglia mi sembrava una cosa lontana. Sono molto grata e felice".

Sofia Goggia e Nadia Delago hanno scritto una pagina di storia dello sci azzurro a Pechino e nonostante la svizzera Corinne Suter abbia soffiato la medaglia d'oro alla Goggia per 16 centesimi queste due ragazze sono stati autrici di un risultato straordinario per il movimento azzurro dopo le incognite della vigilia.

La Delago aveva dato segnali incoraggianti nella cronometrata di ieri e oggi l’azzurra ha sciato ancor meglio, riuscendo a far valere il fattore peso-potenza in alcuni tratti del tracciato. Questo podio potrebbe essere un momento di svolta per la sua carriera, a cui mancava una scintilla.

Molto bello l'abbraccio sul traguardo con la sorella Nicol, che ha chiuso all'undicesimo posto, è stato davvero commovente: "È così bello essere qui insieme. Fare la mia prima Olimpiade con lei è incredibile. Ci aiutiamo a vicenda, sono grata di essere venuta qui insieme a lei. Questa medaglia è mia, ma anche sua. Non so neanche io le ragioni di questo miglioramento delle ultime due stagioni, quando una gara va bene ti senti sempre più in fiducia e vado bene sullo sci, mi diverto e quella secondo me è la parte più importante“.