La terribile caduta di Pinturault a Wengen: sbaglia un salto nel finale e fa un volo di 50 metri Il campione del mondo di combinata alpina Pinturault è stato protagonista di un brutto incidente durante il Super-G di Wengen: portato via in elicottero, si è rotto il crociato dopo un volo dolorosissimo.

Il tre volte campione del mondo Alexis Pinturault è stato protagonista di una bruttissima caduta nel corso del Super-G di Wengen, appuntamento della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Un volo di circa 50 metri, nato da un suo errore di ingenuità nell'ultimo tratto della pista che poteva costargli veramente caro.

L'atleta francese – tre volte medaglia olimpica e tre volte campione del mondo – è sceso con il pettorale numero 7 e stava disputando una buona gara finché non si è approcciato all'ultimo settore, dove un salto azzardato ha dato inizio al disastro. Pinturault ha perso completamente il controllo dello sci sinistro mentre era in elevazione e il suo salto ha preso una traiettoria innaturale che lo ha fatto accasciare al suolo con molta violenza, in modo del tutto scoordinato.

Lo sciatore non è riuscito a raddrizzare in tempo la sua postura e dopo circa 50 metri di volo l'impatto con il terreno è stato terribile per lui: prima di fermarsi è ruzzolato sulla neve urlando di dolore ed è rimasto disteso al suolo per diverso tempo con espressione chiaramente dolorante. Tutti i presenti hanno trattenuto il fiato per qualche istante, preoccupati dalla brutta caduta del francese che poteva procurargli ferite decisamente gravi.

Il direttore di gara Markus Waldner ha sospeso immediatamente la gara (che è ripresa dopo 25 minuti circa) per chiedere immediatamente l'intervento dell'elicottero per trasportare Pinturault nell'ospedale più vicino dove è stato sottoposto a tutti gli esami. Le prime indiscrezioni, rivelati dalla federazione francese sui social, parlano di una rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro, un infortunio grave che lo costringerà a rientrare immediatamente in Francia per sottoporsi a un'operazione.

Il terribile infortunio durante il Super-G ha tenuto in apprensione anche tutta la famiglia di Pinturault che da soli sei giorni è diventato papà della piccola Olympe, la sua prima figlia nata sabato a Berna dalla moglie Romane.