Federica Brignone da paura ad Are: trionfa nel gigante con una rimonta eccezionale Federica Brignone ha vinto nello slalom gigante di Are, con una seconda manche da applausi. Come cambia la classifica di Coppa del mondo di sci.

A cura di Marco Beltrami

Federica Brignone regala l'ennesima grande gioia all'Italia dello sci. Sulla neve di Are in Svezia, impresa dell'atleta azzurra che grazie ad una seconda manche leggendaria si è presa la vittoria nello slalom gigante. Si tratta della quinta affermazione in stagione, la 26a in carriera e la terza in questa specialità.

Ci ha abituati bene, la sciatrice italiana classe 1990. Ad Are la gara sembrava per lei compromessa dopo la prima frazione in cui sotto una leggera nevicata, aveva chiuso con il terzo tempo (1.12.10), alle spalle della padrona di casa Sara Hector, che ha chiuso in 1.10.94, e della favorita svizzera Lara Gut-Behrami in 1.11.55. E invece ecco l'exploit nella seconda manche per Brignone, che è stata letteralmente perfetta.

Alla fine è stata lei a trionfare a sorpresa con il tempo definitivo di 2.11.02. Un rilevamento cronometrico che le ha permesso di anticipare l'ex prima in classifica Sara Hector di 33 centesimi e la svizzera Lara Gut-Behrami di 40 centesimi. Tempi che la dicono lunga su quanto fatto da Federica Brignone. Quarta l'altra azzurra Marta Bassino, che ha chiuso con un ritardo complessivo di 1.47.

Insomma un capolavoro che ha permesso alla nostra Federica di andarsi a prendere la vittoria numero 26 della sua carriera, in Coppa del Mondo. Un bottino che le permette di eguagliare Michela Figini e Tina Maze al 15° posto della classifica delle atlete più vincenti del nostro panorama sciistico. Doppietta dunque per la ragazza nata a Milano che ha messo in cascina il secondo successo consecutivo dopo il superG di Kvitfjell di pochi giorni fa.

Grazie ai 100 punti conquistati oggi, 40 in più della terza classificata Lara Gut-Behrami, Federica Brignone può ancora sperare nella coppa di specialità. Infatti il distacco ora dalla svizzera che occupa il primo posto è di 95 punti. Nella generale invece Gut è molto più avvantaggiata, con 286 lunghezze su Brignone.