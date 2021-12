De Aliprandini strepitoso, a 31 anni conquista il primo podio in Coppa del Mondo Luca De Aliprandini si è classificato al secondo posto dello Slalom Gigante della Badia, ha vinto lo svizzero Odermatt. Primo podio in carriera per l’azzurro.

A cura di Alessio Morra

Luca De Aliprandini a 31 anni conquista il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. Una gara strepitosa per l'azzurro che è arrivato alle spalle di un fenomenale Marco Odermatt, lo svizzero ha vinto ancora in Slalom Gigante. Ma tanti applausi per De Aliprandini.

Straordinaria la prestazione dello sciatore italiano che nella prima manche era partito con il pettorale numero 1 e lo ha sfruttato alla grande. Si è classificato al secondo posto dietro il quasi invincibile svizzero Odermatt. Ma si sa che tra la prima e la seconda manche possono cambiare tante cose. Soprattutto chi non è troppo abituato a essere al vertice può sentire tanto le pressione, e figurarsi se si gioca in casa. Ma proprio il calore della Badia ha aiutato lo sciatore di Cles che nella seconda manche ha tirato fuori una prestazione maiuscola.

Kristoffersen e Schmid erano stato bravissimi e avevano messo tanta pressione a De Aliprandini che invece ha sciato in modo meraviglioso e se li è messi alle spalle. Seconda posizione blindata che poco dopo è diventata ufficiale perché Odermatt sta sciando in modo incredibile e lo svizzero al traguardo è arrivato con addirittura con un secondo di vantaggio (1"01). Terzo il tedesco Schmid.

Per De Aliprandini è un momento meraviglioso. Perché lo sciatore azzurro da anni fa parte del gruppo azzurro, ma non era mai riuscito a conquistare un podio nella sua carriera in Coppa del Mondo, ora ci è riuscito e può festeggiarlo in casa, in Italia in Val Badia dove Alberto Tomba ha ottenuto successi straordinari. De Aliprandini, però, sul podio già c'era salito. Ma non in Coppa del Mondo, perché lo scorso febbraio aveva vinto l'argento ai Mondiali di Cortina sempre nel Gigante.