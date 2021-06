I portapacchi per bici sono degli accessori che si fissano al telaio della bicicletta, utili al trasporto di oggetti. Solitamente si presentano sotto forma di una struttura metallica dotata di ganci e, in base ai modelli disponibili, si possono istallare sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore della bicicletta. Si tratta di elementi di corredo irrinunciabili per chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto primario in città, per portare la spesa o anche carichi pesanti. Per questo motivo è importante anche valutarne la portata. Ma sono utili anche per chi fa sport e necessita di un equipaggiamento specifico da portare con sé.

In diversi casi, infatti, i portapacchi per bici si considerano indispensabili anche da chi pratica cicloturismo, una forma di turismo economico in bicicletta dove talvolta si seguono itinerari piuttosto complessi. Per tale motivo, infatti, provvedere a istallare un portapacchi è importante: in questo modo si agganceranno borse, zaini e bagagli, avendo a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria per far fronte a eventuali imprevisti in viaggio.

Solitamente i modelli a disposizione in commercio sono universali, ma alcuni possono essere specifici per MTB (Mountain Bike), per le Gravel Bike, ma anche per bici da corsa o da passeggio. Vediamo quali sono le proposte migliori su Amazon!

Classifica dei 10 migliori portapacchi per bici

Con il nostro elenco dei migliori portapacchi per bici di quest'anno, cercheremo di rispondere alle domande degli utenti analizzando le caratteristiche specifiche di ogni modello. In particolar modo, cercheremo di dare una risposta chiara riguardo la possibilità di acquistare portapacchi per bici con freni o la fattibilità di fissare un portapacchi su bici senza predisposizione. Vediamo i migliori modelli in commercio e come sceglierli.

1. Fochi

Il portapacchi per bici con freni della Fochi unisce un design essenziale a una perfetta funzionalità. Difatti, la caratteristica principale di questo modello è la capacità di trasportare carichi pesanti fino a 50 kg. Si istalla facilmente grazie ai ganci e alle fibbie laterali, le quali assicurano che il portapacchi non si muova o si sposti durante il viaggio e che i bagagli restino saldamente ancorati alla struttura. È compatibile con tubi inferiori a 33 mm di circonferenza, con freni a disco e freni a V e, in generale, per Mountain Bike, bici da corsa e da strada.

Pro: i commenti positivi su questo modello della Fochi si concentrano principalmente sulla versatilità del prodotto e sulla facilità di fissaggio. Inoltre, molto apprezzato è anche il rapporto qualità-prezzo.

Contro: le criticità riscontrate da alcuni utenti riguardano per lo più i materiali del portapacchi che in alcuni casi sembrano mancare di resistenza.

2. ProRuck

Il portapacchi per bici posteriore della ProRuck ha una portata fino a 50 kg di peso ed è in grado di garantire la giusta stabilità dei bagagli sia per un viaggio lungo sia per un utilizzo quotidiano. È compatibile con tubi di diametro di 33 mm e si contraddistingue per un sistema di fissaggio a rilascio al reggi-sella veloce e pratico. Il materiale, inoltre, è in lega di alluminio di alta qualità che garantisce un ottimo rapporto peso-resistenza. In dotazione al portapacchi, infine, verranno aggiunti anche una rete per bagagli e delle cinghie elastiche, oltre al classico manuale di istruzioni e accessori di istallazione.

Pro: la maggior parte degli utenti sottolinea la facilità di montaggio del portapacchi, oltre alla capacità di trasportare carichi piuttosto pesanti per un lungo periodo di tempo.

Contro: alcuni utenti ritengono che gli archi laterali della struttura non siano abbastanza lunghi da consentire un aggancio efficace delle borse.

3. Maikehigh

La proposta della Maikehigh è quella di un portapacchi per bici con portata fino a 50 kg in lega di alluminio: questo significa che si tratta di una struttura molto resistente contro agenti atmosferici e ruggine. Riesce a trasportare fino a 50 kg di peso ma solo quando il portapacchi si fissa saldamente sulla trave principale della bicicletta. È compatibile con reggi-sella di diametro non al di sotto dei 32 mm, con freni a V e con freni a disco e facilmente regolabile su diverse tipologie di bicicletta: dalla Mountain Bike alla bici da strada, passando per quella da corsa. Infine, il logo riflettente all'estremità del portapacchi rende sicura la guida notturna.

Pro: preferito da chi pratica cicloturismo, la maggior parte delle recensioni positive si focalizza sulla resistenza del prodotto; specie sui lunghi percorsi. Inoltre, la facilità di montaggio, anche su bici che non hanno la predisposizione standard, è molto apprezzata.

Contro: alcuni utenti avrebbero preferito che gli appoggi laterali della struttura fossero stati più grandi in modo da trasportare carichi di diverse dimensioni.

4. Comingfit

Quello di Comingfit è un portapacchi per bici estremamente robusto con una portata che riesce ad arrivare fino agli 80 kg di peso. La differenza sostanziale rispetto agli altri modelli sta nelle quattro aste di aggancio al telaio della bicicletta: in questo modo sarà garantita una certa solidità della struttura. Per il fissaggio necessita di un diametro del reggi-sella che va dai 22 ai 33 mm, mentre è regolabile sia su freni a V che su freni a disco. Si adatta facilmente a Mountain Bike (anche senza predisposizione), Fat Bike o "bici grasse" da montagna e bici da strada; non è compatibile con biciclette per bambini o Trek Verve.

Pro: i commenti in positivo su questo prodotto riguardano la compattezza e la stabilità della struttura che, già al montaggio, si adatta perfettamente al telaio senza muoversi. Anche la possibilità di portare borse e oggetti pesanti è un plus apprezzabile.

Contro: seppure in rarissimi casi, la difficoltà che si riscontra maggiormente sta nel montaggio. Nello specifico, una volta fissata, la struttura potrà apparire più alta del solito.

5. Ibera

Tra i modelli più recensiti su Amazon c'è il portapacchi a fissaggio universale di Ibera, con una portata che raggiunge i 25 kg di peso. Si tratta di un modello che si assembla facilmente al telaio della bicicletta e in grado di garantire una tutela di bagagli e borse; sia che si vogliano posizionare al di sopra della struttura sia lateralmente. Realizzato in alluminio anodizzato trattato termicamente, che resiste in modo particolare alla corrosione, questo accessorio si adatta a biciclette con freni a disco.

Pro: ciò che si reputa vantaggioso di questo modello sono la leggerezza e la praticità della struttura che riesce a trasportare facilmente fino a tre borse. Inoltre, il telaio si presenta ampio sul fronte ruota: questo garantisce un buon livello di sicurezza generale perché impedisce alle cinghie o ai lacci di ostacolare il movimento della ruota.

Contro: si consiglia l'acquisto di questo modello soltanto per biciclette compatibili e che si adattino espressamente ai canoni dichiarati da Ibera.

6. Dandelionsky

Il portapacchi per bici posteriore di Dandelionksy, con una portata che raggiunge i 50 kg di peso, è un modello versatile perché riesce ad adattarsi a varie tipologie di biciclette: dalla Mountain Bike alla classica bici da strada. La particolarità di questo accessorio sta nella facilità di assemblaggio al telaio, grazie a dei pratici morsetti regolabili che si fissano al reggi-sella. Dal momento che è realizzato in lega di alluminio, si può considerare anche resistente e durevole. Infine, il catarifrangente posteriore protegge il ciclista durante la guida notturna ed è, dunque, un ottimo fattore di sicurezza.

Pro: molte sono le considerazioni positive che riguardano l'efficienza del modello di Dandelionsky. In particolare è la piattaforma d'appoggio ampia ad essere un fattore privilegiato perché, nonostante la sua grandezza, non risulta ingombrante.

Contro: nel caso in cui dovessero mancare degli accessori o della strumentazione al momento della consegna, consigliamo di contattare immediatamente il venditore.

7. Ventura

Passiamo ora a un modello di portapacchi in alluminio di Ventura. In questo caso si tratta di una struttura da assemblare, per cui la confezione che arriverà a casa sarà compresa di tutta una serie di accessori, come molle a pioli e agganci, per posizionarla correttamente sulla bicicletta. Data la configurazione regolabile, infatti, questo modello si presta a diverse soluzioni di fissaggio, in modo da avere sulla propria bicicletta un portapacchi perfetto per ogni esigenza. Questo perché è possibile calibrare la struttura sia in altezza sia in profondità. L'attrezzatura è regolabile su ruote dai 26 ai 28 pollici, mentre le parti laterali del portapacchi si possono rimuovere facilmente.

Pro: la maggior parte degli utenti evidenzia, come aspetto vantaggioso, la facilità di montaggio e la versatilità dell'articolo. Inoltre, anche la stabilità generale della struttura è da considerarsi come fattore positivo.

Contro: le criticità maggiori che si riscontrano riguardano essenzialmente il fatto che il portapacchi di Ventura arrivi a casa smontato e, quindi, completamente da assemblare.

8. Topeak

Con questo portapacchi posteriore della Topeak si possono trasportare bagagli fino a un massimo di 25 kg di peso. Grazie alla sua struttura possente in alluminio tubolare, si presta benissimo al montaggio di ulteriori cesti al di sopra del portapacchi stesso, in modo da avere a disposizione molto più spazio per il trasporto di oggetti. Il fissaggio a telaio è estremamente intuitivo, mentre la compatibilità risulta esclusiva con biciclette dai freni a disco. Si adatta, infine, a Mountain Bike ma anche a biciclette da ciclocross e a modelli specificatamente sportivi, come quelli da corsa.

Pro: la maggior parte degli utenti sottolinea la facilità con cui il portapacchi si incastra sulla bicicletta; oltre all'estetica dell'articolo che si presenta rifinito e solido.

Contro: qualche perplessità si riscontra nell'adattamento di questo modello ad alcune tipologie di bici; specie perché non pare regolarsi in altezza.

9. RMS

Il portapacchi per bici anteriore della RMS è unico nel suo genere: il design è elegante e essenziale, ideale per biciclette da passeggio o da strada ma anche per modelli vintage. Si tratta di un articolo che si istalla facilmente su ruote da 24, da 26 o da 28 pollici, specie se si tratta di citybike. In questo caso l'articolo arriva a casa perfettamente assemblato, per cui basterà incastrarlo alla parte anteriore della bicicletta, fissarlo al telaio e sarà pronto all'utilizzo. Infine, la fruibilità di questo prodotto è da associare senz'altro all'acquisto di un cestino specifico da montare sul portapacchi; solo così sarà possibile trasportare borse, buste della spesa o le tanto amate shopping bag in giro per la città.

Pro: quasi la totalità degli utenti concorda nel ritenere il portapacchi anteriore della RMS un articolo altamente affidabile e durevole, nonostante la struttura possa sembrare esile. Da apprezzare, inoltre, è anche l'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Contro: si consiglia l'acquisto di questo modello per chi possiede citybike, difatti non se ne raccomanda il montaggio su Mountain Bike o biciclette sportive.

10. Rockbros

L'ultimo modello che presentiamo con portata che supera i 50 kg, è il portapacchi posteriore per bici della Rockbros. Grazie a una struttura in alluminio di alta qualità, si presenta come un articolo robusto e garantito sul lungo periodo. Può sopportare un peso minimo di 50 kg ma è testato anche su un equipaggiamento più importante da circa 75 kg. La particolarità di questo accessorio per bici è il Full quick release system, un sistema completo di sgancio rapido che consente un facile montaggio e, in generale, un utilizzo comodo e veloce del portapacchi. È disponibile in due modelli differenti: entrambi includono complementi aggiuntivi come il riflettore, la corda elastica, guarnizioni e viti ma solo uno è dotato anche di parafanghi.

Pro: molti sono i vantaggi del portapacchi della Rockbros. Gli utenti si soffermano principalmente sul sistema di sgancio rapido, sui morsetti protetti da uno strato di gomma che impedisce di rigare il telaio e, inoltre, sulle strutture laterali che si regolano in altezza consentendo l'adattamento del portapacchi a bici differenti.

Contro: gli aspetti negativi riguardano essenzialmente il peso della struttura che, di contro, assicura una maggiore resistenza e stabilità sul lungo termine.

Come scegliere il portapacchi per bici

Scegliere il migliore portapacchi per bici significa garantirsi un comfort maggiore e la possibilità di trasportare tutto ciò di cui si ha bisogno quando si è in giro in città. Ma non solo, perché si tratta di un accessorio utile anche per chi pratica sport o cicloturismo, necessario per portare con sé zaini, borse o bagagli ma anche tutto l'occorrente indispensabile quando si viaggia. Per tutti questi motivi sono tanti i fattori da valutare nella scelta del portapacchi ideale, vediamoli.

Destinazione d'uso

In primo luogo bisogna effettivamente capire le necessità personali prima di procedere all'acquisto di un portapacchi. Cosa dobbiamo trasportare in bici? Desideriamo un accessorio per uso quotidiano, quindi meno impegnativo, oppure un portapacchi professionale che riesce a reggere carichi pesanti? Abbiamo bisogno di un accessorio robusto e resistente per viaggi lunghi oppure esclusivamente un complemento di design capace di personalizzare la nostra bici? Saranno le risposte che daremo a queste domande a farci propendere per un modello piuttosto che per un altro.

Portata

La portata del portapacchi o il peso in grado di sopportare è probabilmente il primo elemento di valutazione che salta all'occhio. Questo perché, in base alla destinazione d'uso, è possibile scegliere tra diverse tipologie di portapacchi. Ad esempio i modelli che sono ideali per la vita in città e per le citybike, quindi in grado di reggere un peso di circa 7-10 kg; oppure modelli più professionali che riescono a sopportare un peso fino agli 80 kg.

Compatibilità

Altro fattore da valutare è senz'altro la compatibilità. Come abbiamo potuto comprendere, esistono diversi modelli di portapacchi e non tutti potrebbero essere compatibili con la bici sulla quale intendiamo istallare questo accessorio. Difatti, è consigliabile consultare la scheda tecnica del portapacchi scelto: in questo modo si riuscirà a capire perfettamente se quel determinato modello faccia al caso nostro.

Innanzitutto è opportuno controllare la tipologia di biciclette a cui è destinato il portapacchi: Citybike, Fatbike, Mountain Bike, bici da corsa o da cicloturismo, bici da ciclocross, Bmx, Gravel Bike ecc.

il portapacchi: Citybike, Fatbike, Mountain Bike, bici da corsa o da cicloturismo, bici da ciclocross, Bmx, Gravel Bike ecc. In secondo luogo bisognerà analizzare le specifiche dell'accessorio : l'adattabilità del portapacchi ai pollici delle ruote e al diametro in mm del reggi-sella

: l'adattabilità del portapacchi ai pollici delle ruote e al diametro in mm del reggi-sella Altro elemento da tenere d'occhio è se sia regolabile su freni a V o freni a disco

Materiali

Altra questione importante riguarda i materiali con cui si realizzano i portapacchi. La maggior parte dei brand propone una struttura in acciaio o in lega di alluminio: si tratta di una scelta ideale per chi punta alla resistenza sul lungo periodo. Diversamente, per chi punta sulla portata e, quindi, sul peso in grado di sopportare il portapacchi, la scelta ideale risiede senza dubbi nel titanio.

Funzioni e accessori

Infine, le funzioni o gli accessori di cui si compone il portapacchi potrebbero fare la differenza nella scelta dell'accessorio perfetto per le nostre esigenze. Alcuni modelli, infatti, si caratterizzano per dei sistemi di fissaggio pratici e intuitivi, mentre altri riescono a garantire la facilità di sgancio dei bagagli attraverso funzioni come il sistema di sgancio rapido. Inoltre, un ulteriore criterio di valutazione potrebbe essere rappresentato dagli accessori aggiuntivi rintracciabili in alcuni articoli, come ad esempio: corda elastica per mantenere i pacchi ben saldi alla struttura, cinghie, guarnizioni, viti, parafanghi, catadiottro ecc.

Come fissare il portapacchi per bici

Per montare un portapacchi sulla propria bicicletta è necessario innanzitutto tener conto del modello di bici che abbiamo tra le mani. In base alla tipologia di bicicletta, dalla Citybike alla Fatbike, passando per una Mountain Bike o bici da passeggio, possiamo scegliere il portapacchi adatto. Una volta essersi assicurati del prodotto specifico per la nostra bici possiamo passare al fissaggio. Nella maggior parte dei casi, la procedura di montaggio è la seguente:

Per prima cosa bisogna incastrare il portapacchi sul corpo anteriore o posteriore del telaio

In secondo luogo, nel caso in cui il prodotto lo richiedesse, sarà opportuno agganciare l'asta portante dello stesso al reggi-sella

Successivamente, sarà possibile avvitare le braccia della struttura al telaio, serrando le viti alle rispettive placchette in metallo

A questo punto sarà possibile utilizzarlo e, nel caso in cui vogliate aggiungere un cestino porta-oggetti, potrete facilmente avvitarlo al portapacchi

Ovviamente in commercio esistono svariate tipologie di portapacchi per bici e, per tale motivo, ognuno potrebbe richiedere diverse operazioni di montaggio. Per cui raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni per un fissaggio perfetto e funzionale, oppure di consultare un esperto.

Dove acquistare i portapacchi per bici?

Acquistare il miglior portapacchi per bici non è impresa così semplice. Questo perché, come abbiamo avuto modo di comprendere, nella scelta dell'accessorio più in linea con le nostre esigenze esistono diversi fattori di valutazione. Sicuramente ordinare il portapacchi per bici online è molto comodo, facendo riferimento e scegliendo quello che più si adatta alle diverse esigenze, ad esempio, dando uno sguardo alla sezione dedicata su Amazon, dove ci sono i migliori modelli di brand noti venduti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In alternativa potete visionare il prodotto a occhio nudo in negozi specializzati o in quelli dedicati agli articoli sportivi come Decathlon.