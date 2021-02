Il vogatore è un attrezzo completo, che permette di allenare tutto il corpo. Come il suo nome suggerisce, simula il movimento di vogata a sedile mobile del canottaggio. I benefici sono tantissimi: innanzitutto è un ottimo allenamento aerobico, aiuta a bruciare calorie e a perdere peso; inoltre, migliora la circolazione sanguigna e tonifica i muscoli di gambe, braccia, addome, petto e schiena.

In commercio si trovano diversi tipi di vogatore, con resistenza idraulica, ad aria, magnetica o ad acqua. I modelli più comuni sono formati da un asse su cui scorre un carrello con sedile e una ventola alla quale è attaccata una catena con manubrio, che chi si allena deve tirare verso di sé, facendo forza con braccia, gambe, schiena e addome. Alcuni vogatori, invece, hanno uno o due pistoni, cioè delle leve che simulano i remi usati nel canottaggio e che vanno mossi utilizzando il tipico movimento di vogata.

A differenza degli attrezzi più diffusi per l'allenamento casalingo, come la cyclette e il tapis roulant, il vogatore coinvolge nell'allenamento circa l'80% dei muscoli. Oltre agli evidenti benefici per il corpo, il vogatore ha il vantaggio di essere abbastanza compatto e poco ingombrante. In particolare, esistono dei vogatori pieghevoli che dopo l'uso possono essere riposti facilmente in un ripostiglio o in un armadio. Insomma, se volete allenarvi in casa, ma non avete molto spazio e non volete comprare troppi attrezzi, il vogatore è quello che fa per voi!

Per aiutarvi a scegliere il miglior vogatore tra tutti quelli attualmente in commercio, abbiamo stilato una classifica dei più venduti e meglio recensiti online, valutandone i pro e contro, le caratteristiche tecniche e il rapporto qualità-prezzo. Dopo la classifica, troverete anche una guida all'acquisto, con tutte le informazioni necessarie per capire meglio come funziona questo attrezzo.

I 10 migliori vogatori da casa del 2021

Per stilare la classifica dei migliori vogatori del 2021, abbiamo scelto i modelli più venduti e meglio recensiti online. Abbiamo inserito tutte le principali tipologie di vogatore: con resistenza idraulica, magnetica, ad aria e ad acqua. Di ogni modello troverete caratteristiche tecniche, pro e contro emersi dalle opinioni degli utenti che li hanno recensiti e suggerimenti su dove acquistarli al prezzo attualmente più conveniente.

1. Vogatore idraulico FFitness

Uno dei migliori vogatori per allenarsi in casa è questo di FFtness perché è compatto, è perfetto ambienti non troppo ampi e perché non richiede molto spazio per essere riposto quando non viene utilizzato. Con questo vogatore da casa è possibile eseguire un allenamento completo ed efficace total body ed è ideale per rafforzare e tonificare i muscoli di schiena, gambe, braccia, addominali e glutei. Questo attrezzo è dotato di braccia di resistenza a cilindro idraulico regolabili e di manopola di controllo, componenti che permettono di sfruttare diversi livelli di resistenza, concedendo un allenamento personalizzato a seconda delle diverse esigenze. Dispone di display LCD che consente di visualizzare dati rilevanti per l'allenamento, di seduta ergonomica imbottita e sorregge un peso massimo di 100 kg. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Pro: secondo gli utenti che lo hanno recensito su Amazon, questo vogatore è ottimo per l'allenamento domestico, anche per chi è alle prime armi, perché è economico, poco ingombrante e allo stesso tempo solido e robusto. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: alcuni utenti hanno trovato i "remi" del vogatore leggermente duri.

2. Vogatore magnetico SportPlus

Il vogatore SportPlus è dotato di sistema frenante magnetico silenzioso e resistenza regolabile manualmente su otto livelli. Il sedile con cuscinetti a sfera è molto comodo e scivola in modo fluido sulla rotaia in alluminio. Utilizzando il display incorporato, è possibile scegliere uno dei 6 programmi di allenamento preinstallati, controllare il tempo di allenamento, la distanza, le vogate al minuto, il totale delle vogate, la frequenza cardiaca e il consumo di calorie. Abbinato a una fascia toracica standard da 5 kHz (non inclusa), rileva le pulsazioni e le trasmette tramite connessione wireless al display. Ha una portata massima di 150 kg, misura aperto 190 x 51 x 77 cm e chiuso 95 x 51 x 122 cm.

Pro: le opinioni di chi ha acquistato questo vogatore su Amazon sono molto positive: è robusto, silenzioso, comodo e poco ingombrante. Nel complesso il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: secondo alcune recensioni, essendo leggero, il vogatore tende a spostarsi leggermente durante l'allenamento. Il problema è facilmente risolvibile utilizzando un tappetino antiscivolo.

3. Vogatore ad aria Bluefin Fitness

Il vogatore ad aria di Bluefin Fitness è dotato di resistenza ad aria e di resistenza magnetica ed è possibile scegliere tra otto livelli di tensione differenti. Infatti permette di effettuare un allenamento sulla base delle proprie preferenze personali, concedendo la possibilità di scegliere se aumentare o diminuire la resistenza o la tensione. Questo vogatore, inoltre, è stato progettato in modo tale da replicare esattamente anche in casa il naturale moto di vogata, ottenendo un movimento quanto più realistico possibile. Dispone di comodi pedali anti-scivolo, di manubri con presa ergonomica e di sedile imbottito. Risulta, infine, robusto e resistente, caratteristiche che permetteranno di utilizzarlo per diversi anni senza problemi.

Pro: secondo le recensioni su Amazon, questo vogatore è solido, stabile e silenzioso. La seduta è molto comoda, mentre il pratico display LCD integrato permette di avere sotto controllo il tempo, le calorie bruciate, le vogate per minuto e tanto altro.

Contro: non emergono particolari criticità da parte degli utenti che lo hanno acquistato online.

4. Vogatore con sistema magnetico ISE

Il vogatore con sistema magnetico di ISE è pensato per l'allenamento domestico regolare. Dispone di otto livelli di resistenza regolabili, caratteristica che consente di scegliere e personalizzare l'allenamento a seconda delle proprie esigenze, di sistema di frenaggio magnetico e di pratico display LCD che consente di visualizzare il tempo, il numero di vogate al minuto, le vogate totali e il numero di vogate per allenamento, la scansione e le calorie bruciate. Inoltre, il comodo sellino ergonomico favorisce il corretto mantenimento della postura durante l'allenamento. Grazie alla sua struttura salva-spazio, questo vogatore ISE è ideale gli appartamenti perché non ingombra.

Pro: secondo le opinioni di chi lo ha acquistato su Amazon, questo vogatore ha un buon rapporto qualità-prezzo. È robusto, compatto e silenzioso.

Contro: tutti gli utenti si ritengono soddisfatti dell'acquisto e non segnalano criticità.

5. Vogatore ad aria Concept2 modello D

Il Concept2 è un vogatore professionale con prestazioni elevatissime. Il modello D è dotato di resistenza con ventola ad aria, che simula perfettamente il movimento di vogata in acqua. Il damper a spirale che regola il flusso d'aria permette di cambiare la sensazione di vogata, scegliendo tra barca veloce e leggera o barca lenta e pesante. Il vogatore può essere usato in casa senza problemi, perché è silenzioso e facile da riporre in spazi ristretti, grazie al meccanismo di blocco del telaio che lo divide in due pezzi. Il puntapiedi Flexfoot è regolabile e comodo e le impugnature ergonomiche hanno un'angolazione perfetta di 10°. Il computer avanzato PM5 monitora tutti i dati di allenamento in modo preciso, registra gli allenamenti e misura la frequenza cardiaca senza cavi. Aperto misura 36 x 244 x 61 cm, chiuso 138 x 122 x 64 cm.

Pro: in base alle opinioni degli utenti che lo hanno provato e recensito su Amazon, possiamo dire che questo vogatore è uno dei più performanti sul mercato. È di ottima qualità, robusto e silenzioso.

Contro: il prezzo è di fascia alta, ma è giustificato dal fatto che si tratta di un prodotto professionale.

6. Vogatore magnetico Tunturi Cardio Fit R30

Il vogatore magnetico Tunturi Cardio Fit R30 è semplicissimo da utilizzare, quindi perfetto per i principianti. Ha 8 livelli di resistenza magnetica e un ampio schermo che indica la distanza percorsa, la velocità, il tempo di allenamento, le calorie e i battiti al minuto. I pedali sono antiscivolo e hanno cinghie regolabili. È un vogatore pieghevole con rotelle, facile da riporre dopo l'uso. Ha una portata massima di 110 kg, misura aperto 190 x 50 x 70 cm, chiuso 80 x 50 x 108 cm.

Pro: secondo le opinioni di chi lo ha acquistato su Amazon, questo vogatore è l'ideale per l'allenamento casalingo, perché facile da utilizzare, ben fatto ed economico.

Contro: alcuni utenti hanno avuto delle difficoltà con il montaggio, perché le istruzioni non sono in Italiano.

7. Vogatore idraulico Ancheer

Il vogatore idraulico di Ancheer dispone di ben dodici livelli di resistenza, una caratteristica tecnica che rende altamente personalizzabile l'allenamento, qualunque siano le esigenze personali. Con questo attrezzo è possibile replicare alla perfezione e in modo naturale tutti i movimenti degli sport che aiutano a tenere allenati e tonici i muscoli delle braccia e delle gambe. Risulta molto comodo, grazie al design ergonomico, leggero (pesa 16 k6), facile da trasportare, silenzioso e compatto, caratteristiche che lo rendono perfetto per allenarsi in casa. Tramite il display digitale è possibile visualizzare durante l'allenamento le calorie, il chilometraggio, la distanza, il tempo di esercizio e altri dati rilevanti. Misura 115 × 32,5 × 14,5 cm ed è facile da montare.

Pro: secondo le opinioni degli utenti che lo hanno comprato su Amazon, questo vogatore idraulico ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: questo vogatore Ancheer ha soddisfatto tutte le aspettative di chi lo ha acquistato.

8. Vogatore pieghevole ISE

Il vogatore pieghevole di ISE presenta una resistenza controllata da freni magnetici con otto livelli di resistenza che permettono di personalizzare l'allenamento domestico a seconda delle preferenze e delle necessità. Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo il design compatto, che lo rende poco ingombrante, e il fatto che risulta facile da riporre quando non utilizzato. Risulta, quindi, ideale anche per appartamenti non molto ampi. Il sedile è ampio, comodo e garantisce una corretta postura, mentre il display digitale consente di tenere sotto controllo tutti i dati fondamentali per monitorare l'allenamento e le prestazioni. La sua struttura in acciaio e altamente robusta, resistente e gli consente di sorreggere un peso masso di 150 kg. I braccioli sono regolabili.

Pro: questo vogatore ha un buon rapporto qualità-prezzo. Ha caratteristiche semi-professionali, è facile da montare e da utilizzare, robusto e resistente.

Contro: non vengono evidenziate problematiche da parte degli utenti che lo hanno acquistato.

9. Vogatore magnetico Sportstech RSX400

Il vogatore Sportstech RSX400 è ottimo sia per i principianti che per i professionisti. Ha una resistenza magnetica regolabile manualmente su 8 livelli e una pendenza del 15%. È pieghevole, poco ingombrante e grazie alle ruote è facile da spostare dopo l'uso. La struttura è molto stabile, in alluminio trattato, e il sedile con cuscinetti a sfera scorre in modo fluido e silenzioso. Il display multifunzione indica tutte le informazioni più importanti per l'allenamento. Il vogatore ha un supporto per tablet ed è compatibile con un'app di fitness che permette di monitorare gli allenamenti. Ha una portata massima di 100 kg e misura 170 x 53 x 82 cm.

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, questo vogatore è facile da montare e da utilizzare. La struttura è solida e robusta, la vogata fluida.

Contro: la portata massima è di 100 kg, quindi non è l'ideale per persone molto alte e robuste.

10. Vogatore idraulico Toorx Rower Compact

Il vogatore Toorx Rower Compact è ottimo per l'allenamento casalingo, perché poco ingombrate ed economico. È dotato di resistenza idraulica e dopo l'uso si chiude facilmente in verticale. Ha un piccolo monitor che indica i parametri essenziali dell'allenamento e un comodo sedile imbottito. La portata massima è di 110 kg e misura 125 x 50 x 91 cm.

Pro: è compatto, facile da montare e da utilizzare. È un buon prodotto per i principianti.

Contro: secondo alcuni utenti che lo hanno recensito, il display fornisce poche indicazioni.

Come scegliere il miglior vogatore

Abbiamo visto quali sono i migliori vogatori del momento, vediamo ora come scegliere tra tutti quello più adatto alle proprie necessità di allenamento. Il primo elemento da considerare è il tipo di resistenza, che può essere idraulica, magnetica, ad aria e ad acqua. La resistenza del vogatore simula quella incontrata dai remi della canoa nell'acqua e da essa dipendono l'intensità dell'allenamento, le dimensioni dell'attrezzo e la rumorosità durante l'uso.

Bisogna poi valutare la struttura del vogatore nel complesso, quindi non solo le dimensioni (da aperto e da chiuso), ma anche la portata massima, il sistema di chiusura, la praticità d'uso, la comodità del sedile e dei pedali. Non sottovalutate l'importanza del monitor, che dovrebbe misurare valori essenziali per l'allenamento, come la velocità, il tempo, le calorie bruciate e il numero di vogate.

Infine, vi consigliamo di scegliere un prodotto di un marchio noto, specializzato nella produzione di vogatori e altri attrezzi per il fitness. Vediamo tutto nei dettagli.

Tipo di resistenza

Come abbiamo anticipato, il vogatore utilizza diversi sistemi per simulare la resistenza che i remi incontrano quando vengono immersi nell'acqua. Dal tipo di resistenza dipendono le dimensioni e la rumorosità del vogatore, ma anche l'intensità dell'allenamento e il prezzo.

I tipi di resistenza che un vogatore può avere sono:

resistenza idraulica , con uno o due pistoni idraulici, che contengono aria o acqua. I vogatori con resistenza idraulica hanno due manici simili ai remi di una canoa, che sono collegati ai pistoni attraverso delle leve sotto il binario. Sul binario c'è il seggiolino che scorre, mentre i poggiapiedi sono sulla parte anteriore della rotaia. Questa tipologia di vogatore è la più economica e meno ingombrante, quindi è ottima per l'allenamento casalingo, soprattutto per i principianti. Ha però uno svantaggio: non simula il movimento di vogata in modo realistico, perché le impugnature hanno un'altezza fissa e quindi limitano il movimento delle braccia, che non possono essere abbassate durante la fase di ritorno, come quando si rema. Per questo i vogatori idraulici sono sconsigliati ai canottieri che vogliono allenarsi in casa;

, con uno o due pistoni idraulici, che contengono aria o acqua. I vogatori con resistenza idraulica hanno due manici simili ai remi di una canoa, che sono collegati ai pistoni attraverso delle leve sotto il binario. Sul binario c'è il seggiolino che scorre, mentre i poggiapiedi sono sulla parte anteriore della rotaia. Questa tipologia di vogatore è la più economica e meno ingombrante, quindi è ottima per l'allenamento casalingo, soprattutto per i principianti. Ha però uno svantaggio: non simula il movimento di vogata in modo realistico, perché le impugnature hanno un'altezza fissa e quindi limitano il movimento delle braccia, che non possono essere abbassate durante la fase di ritorno, come quando si rema. Per questo i vogatori idraulici sono sconsigliati ai canottieri che vogliono allenarsi in casa; resistenza ad aria , con un volano dotato di pale, che gira durante la vogata. Le pale del volano incontrano la resistenza dell'aria, simulando abbastanza fedelmente quella che incontrano i remi nell'acqua. Il volano è collegato a una singola impugnatura da una catena o una cordicella. Per azionare tutto il meccanismo, bisogna tirare l'impugnatura verso di sé, tendendo la corda, e far scorrere il seggiolino indietro, spingendo i piedi sui pedali. La resistenza è progressiva, cioè aumenta insieme alla potenza del movimento vogatorio, e le braccia hanno libertà di movimento. L'effetto è quindi molto simile alla vogata in canoa, per questo i vogatori ad aria sono più adatti a chi pratica canottaggio e vuole tenersi allenato. Non mancano, però, gli svantaggi: i vogatori con resistenza ad aria sono più ingombranti di quelli idraulici e più rumorosi. Tuttavia, in commercio si trovano vogatori pieghevoli, che si richiudono in verticale dopo l'uso;

, con un volano dotato di pale, che gira durante la vogata. Le pale del volano incontrano la resistenza dell'aria, simulando abbastanza fedelmente quella che incontrano i remi nell'acqua. Il volano è collegato a una singola impugnatura da una catena o una cordicella. Per azionare tutto il meccanismo, bisogna tirare l'impugnatura verso di sé, tendendo la corda, e far scorrere il seggiolino indietro, spingendo i piedi sui pedali. La resistenza è progressiva, cioè aumenta insieme alla potenza del movimento vogatorio, e le braccia hanno libertà di movimento. L'effetto è quindi molto simile alla vogata in canoa, per questo i vogatori ad aria sono più adatti a chi pratica canottaggio e vuole tenersi allenato. Non mancano, però, gli svantaggi: i vogatori con resistenza ad aria sono più ingombranti di quelli idraulici e più rumorosi. Tuttavia, in commercio si trovano vogatori pieghevoli, che si richiudono in verticale dopo l'uso; resistenza magnetica , con un sistema a magneti elettrici, che generano la resistenza elettronicamente. La struttura dei vogatori magnetici è identica a quella dei vogatori ad aria, con l'unica differenza che nella testa non c'è il volano, ma il sistema magnetico. La simulazione della vogata è però meno realistica, anche se nettamente migliore di quella dei vogatori idraulici. I vogatori con resistenza magnetica sono i più silenziosi e sono anche gli unici a permettere di regolare elettronicamente la resistenza;

, con un sistema a magneti elettrici, che generano la resistenza elettronicamente. La struttura dei vogatori magnetici è identica a quella dei vogatori ad aria, con l'unica differenza che nella testa non c'è il volano, ma il sistema magnetico. La simulazione della vogata è però meno realistica, anche se nettamente migliore di quella dei vogatori idraulici. I vogatori con resistenza magnetica sono i più silenziosi e sono anche gli unici a permettere di regolare elettronicamente la resistenza; resistenza ad acqua, con tanica piena d'acqua posizionata nella testa del vogatore. Nella tanica ci sono due pale attaccate a un albero, che viene mosso dal movimento di vogata. I vogatori ad acqua sono quelli che offrono la simulazione di vogata più realistica in assoluto, perché la resistenza è la stessa che incontrano i remi in acqua. Inoltre, il tipo di seduta e il movimento del seggiolino sul binario simulano fedelmente quelli delle canoe. Per questi motivi, i vogatori ad acqua sono i preferiti dai canottieri professionisti che vogliono allenarsi nella stagione invernale. Hanno però lo svantaggio di essere molto ingombranti e quindi poco adatti all'uso domestico. Inoltre, sono costosi e abbastanza rumorosi.

Oltre al tipo di resistenza, bisogna valutare anche la regolazione del livello di resistenza. I vogatori magnetici hanno sempre un regolatore della resistenza, in quanto basta diminuire o aumentare l'elettrificazione dei magneti che la generano.

I vogatori a pistone economici di solito non danno la possibilità di regolare la resistenza, mentre i modelli più costosi hanno delle apposite manopole per regolarne manualmente l'intensità. Di solito, la regolazione della resistenza ha dai 5 ai 20 diversi livelli di "durezza"della vogata.

I vogatori ad aria e ad acqua non hanno una regolazione assistita della resistenza, ma meccanica, che dipende interamente dall'intensità del movimento di vogata dell'utilizzatore: più è incalzante il ritmo del movimento di vogata, maggiore è la resistenza generata.

Struttura

Dopo la resistenza, un fattore decisivo nella scelta del vogatore è la sua struttura. Innanzitutto, se volete utilizzare il vogatore in casa, valutate attentamente le dimensioni e il peso.

I vogatori idraulici a pistoni sono i più compatti e meno ingombranti. Di solito sono lunghi circa 125 cm, alti massimo 40 cm e larghi dai 40 agli 80 cm. Quasi tutti sono pieghevoli e leggeri (pesano intorno ai 15 kg), quindi possono essere riposti sotto al letto o in un armadio senza difficoltà.

I vogatori ad aria e i vogatori magnetici hanno dimensioni maggiori. Sono lunghi dai 180 ai 230 cm e pesano dai 20 ai 35 kg. Quasi tutti, però, sono ripiegabili in verticale e hanno delle rotelle che facilitano lo spostamento. Essendo più lunghi dei modelli idraulici, sono ottimi per le persone molto alte, che altrimenti avrebbero difficoltà a muoversi.

I vogatori ad acqua sono i più ingombranti in assoluto e per questo sono poco adatti all'uso casalingo. La struttura, di solito fissa e non pieghevole, può essere lunga dai 190 ai 210 cm e pesa dai 30 ai 40 kg.

Oltre alle dimensioni, dovete considerare anche la portata massima del vogatore, cioè il peso massimo che riesce a sostenere. Nei modelli a pistone la portata va da un minimo di 90 a un massimo di 110 kg, mentre i modelli magnetici, ad aria e ad acqua hanno una portata maggiore, fino a 150 kg.

Display e programmi

La maggior parte dei vogatori attualmente in commercio ha un display elettronico, alimentato a corrente o a batterie, che fornisce dati relativi all'allenamento.

I dati più importanti che il display di un buon vogatore dovrebbe fornire sono:

velocità di allenamento

distanza percorsa,

calorie bruciate,

tempo trascorso dall'inizio dell'allenamento,

numero di vogate al minuto,

numero totale di vogate.

Alcuni modelli possono essere collegati a una fascia (pettorale, da polso o da braccio) con cadiofrequenzimetro, per monitorare i battiti cardiaci. Inoltre, i vogatori più costosi hanno dei programmi di allenamento pre-installati e selezionabili direttamente dal display.

Praticità d'uso

Non bisogna sottovalutare l'importanza del confort e della praticità d'uso del vogatore. Assicuratevi che l'impugnatura sia ergonomica e rivestita di materiale antiscivolo. In questo modo, avrete una presa stabile e non dovrete fare troppa forza sull'impugnatura per evitare che vi scivoli dalle mani a causa del sudore.

Il seggiolino deve essere comodo e adeguato alla propria conformazione fisica. Controllate che sia ben imbottito e che scorra in modo fluido sul binario.

Infine, i poggiapiedi devono essere abbastanza grandi da permettere di appoggiare completamente e stabilmente i piedi durante l'allenamento, meglio se con fascia regolabile.

Materiali

I materiali più utilizzati per i vogatori idraulici, magnetici e ad aria sono l'acciaio e l'alluminio. Entrambi sono molto robusti e resistenti, ma l'alluminio è più leggero, quindi da preferire se avete intenzione di spostare il vogatore dopo l'uso.

I vogatori ad acqua hanno quasi sempre il telaio in legno, un materiale più leggero dell'acciaio, ma più pesante dell'alluminio e quindi difficile da spostare.

Marca e prezzo

Scegliere un vogatore di una marca famosa, specializzata nella produzione di attrezzatura per lo sport, è sicuramente una garanzia di qualità. Una delle migliori marche di vogatori è Concept 2, che produce attrezzi professionali dalle prestazioni altissime, ma anche le altre marche che abbiamo inserito nella classifica sono ottime.

Per quanto riguarda il prezzo, i vogatori più semplici con resistenza idraulica costano dai 150 ai 300 euro, quelli con resistenza magnetica o ad aria vanno dai 300 ai 700 euro, mentre quelli ad aria o acqua con display completo e numerosi programmi di allenamento possono superare i 1000 euro.

Dove comprare il vogatore

Potete acquistare i vogatori in tutti i negozi che vendono attrezzatura sportiva, come Decathlon. Non possiamo assicurarvi, però, che troverete tutti i modelli che abbiamo inserito nella nostra classifica, perché nei negozi fisici l'assortimento è sempre limitato.

Per questo vi consigliamo di cercare su Amazon, dove c'è una categoria dedicata ai vogatori molto fornita. Inoltre, spesso i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli degli altri negozi.