Cyber eDays di eBay: sconti e coupon su accessori per auto e moto Gli accessori per auto e moto sono in offerta su eBay in occasione dei Cyber edays: approfittate degli sconti fino al 70% a cui aggiungere un coupon del 15%.

I Cyber edays di eBay, i giorni di sconti e promozioni su tantissimi prodotti, terminano alle 23.59 del 4 dicembre: rimane poco tempo per approfittare delle numerose offerte disponibili.

Tra gli articoli da considerare ci sono gli accessori per auto e moto, proposti con sconti fino al 70% e su cui è possibile applicare un ulteriore 15% di sconto utilizzando in fase di pagamento il coupon CYBERMOTORI. Utilizzabile un massimo di tre volte da ogni utente, il coupon dà diritto ad uno sconto massimo di 50€ a fronte di una spesa minima di 15€ e non è cumulabile con altri buoni sconto.

Accessori per auto e moto in sconto per i Cyber edays eBay

Casco integrale, giacca da moto, coprisedile universale e sensori di parcheggio sono solo alcuni dei 10 accessori per auto e moto che abbiamo selezionato tra quelli in offerta su eBay. Vediamoli nel dettaglio.

-70% di sconto sulla Borsa da serbatoio moto MPH: una borsa da serbatoio universale, facile da fissare alla moto grazie a cinghie regolabili e magneti, con una capienza di 7 litri. Dotata di maniglia, tracolla e tasca anteriore trasparente, è provvista anche di copertura impermeabile.

-53% di sconto sulla Coppia di interfoni Cellularline Interphone Sport: con portata massima di 1 km, questo kit per moto è composto da due interfoni Bluetooth da posizionare lateralmente al casco e collegare allo smartphone tramite app iOS o Android. Attivabile con comandi vocali, ha una batteria con 20 ore di autonomia.

-49% di sconto sul Casco integrale Brixiamoto 307 Valencia: di colore nero opaco con verniciatura antigraffio, il casco integrale 307 Valencia è dotato di visiera esterna di tipo basculante e sistema di aerazione con prese d'aria in diversi punti. Gli interni, termoformati, sono rimovibili.

-48% di sconto sul Porta telefono da manubrio Cellularline Moto Crab: adatto sia alle moto che alle biciclette, questo porta telefono è compatibile con tutti gli smartphone di nuova generazione, è facile da agganciare e sganciare grazie al sistema EasyClip e mantiene saldo il telefono anche se protetto da cover.

-43% di sconto sul Kit per manutenzione catena Bardhal: ideato per effettuare cura e manutenzione delle catene della moto, questo kit è composto da un lubrificante spray ad alta adesività, un detergente per catena e dischi del freno e una spazzola pulisci catena universale a doppia punta.

-20% di sconto sulla Coppia di valigie laterali per moto Givi V37: capacità di 37 litri e carico massimo di 10 kg per la coppia di valigie da moto Givi, dal design moderno ed ergonomico. Adatte a contenere la maggior parte dei caschi modulari in commercio, sono dotate di security lock con chiave di sicurezza.

-20% di sconto sulla Giacca da moto da uomo Spidi: realizzata in poliestere impermeabile e traspirante, la giacca da moto Spidi ha una fodera interna removibile con barriera antiassorbimento acqua su fondo e polsi e zone riflettenti per la guida in notturna.

-15% di sconto sul Cavalletto anteriore e posteriore moto Cruizer: due cavalletti, ognuno con una portata massima di 300 kg, perfetti per sollevare la moto ed eseguire piccoli lavori di manutenzione. Stabili e sicuri, hanno barre di rinforzo laterali e due ruote ciascuno per spostarli facilmente.

-15% di sconto sul Coprisedile auto universale Lampa: il coprisedile elasticizzato Lampa è in poliestere di colore nero, adatto esclusivamente ad auto con sedili standard non reclinabili. Grazie alle cinghie in dotazione è facile da montare e si fissa perfettamente al sedile.

-15% di sconto sul Kit di sensori di parcheggio Lampa: 4 sensori posteriori ultrasottili da inserire nel paraurti e un segnale acustico che avvisa dell'avvicinarsi di un ostacolo compongono questo kit per auto, che si attiva automaticamente quando si inserisce la retromarcia.