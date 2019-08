A Catania va in scena la partita perfetta della pallavolo femminile che non sbaglia l'appuntamento con il futuro olimpico: a Tokyo 2020 ci sarà infatti anche la nazionale azzurra di volley grazie al 3-0 rifilato alle orange. Le azzurre del volley staccano ufficialmente il biglietto per le Olimpiadi contro l’Olanda per 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) nello scontro diretto di fuoco per volare con un anno di anticipo ai Giochi in terra asiatica. Dopo una prima frazione di gioco vinta coi brividi, l’Italia esalta il PalaCatania e si impone bene nel secondo e nel terzo, trascinata da un’impressionante Paola Egonu.

Si tratta di una vera e propria impresa che tutti volevano e aspettavano ma davanti sulla quale nessuno sembrava pronto a scommetterci e invece le ragazze dell’Italvolley hanno compiuto una vera fantastica gara nella notte di Catania, sotto lo sguardo vigile anche di Luca Parmitano, militare e astronauta che aveva già detto di tifare dallo spazio per le azzurre. E' stato un crescendo, con una partenza un po' frenata e un secondo e terzo set senza errori né speranze per gli avversari.

L’Italia parte con la stessa formazione che aveva battuto il Belgio la sera prima trovando importanti conferme. Le azzurre partono bene (10-4), ma poi l’Olanda rimane in scia e pareggia a 12, grazie anche ai troppi errori azzurri. Poi l’Italia riparte e grazie ai 12 punti in un set dell’incredibile super Egonu vola alla conquista del primo set. La Enoglu si esalta ed eslata le compagne: le azzurre seguono la scia del primo set e l’Italia va sul 2-0. L’Italia dilaga nel terzo set con l'Olanda che si inchina e la nazionale conquista una qualificazione in maniera nettissima. L'italvolley femminile va all’Olimpiade per la porta principale: è la sesta consecutiva, la prima si era qualificata nel 2000.